عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد
لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل
رغم الفوارق الكبيرة بيننا.. نائب رئيس «كاب فيردي»: إذا واجهنا مصر قريبًا سنفوز عليها
الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك
أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك

آية التيجي

تُعد الكمثرى من الفواكه المحببة للكثيرين، ليس فقط لطعمها الحلو والمنعش، بل لأنها كنز طبيعي غني بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة وتحافظ على نضارة البشرة ورشاقة الجسم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز فوائد الكمثرى الصحية والجمالية، وفقًا لما أورده موقع Health الطبي، ومن أهمها :

ـ إنقاص الوزن بسهولة:

تعتبر الكمثرى خيارًا مثاليًا لمن يرغب في فقدان الوزن بطريقة صحية، فهي غنية بالألياف التي تمنح إحساسًا طويلًا بالشبع وتحد من تناول الوجبات غير الصحية.

ـ تحسين عملية الهضم:

تحتوي الكمثرى على الألياف الطبيعية والسوربيتول اللذين يساعدان على تنظيم حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويحسن أداء الجهاز الهضمي.

ـ تعزيز صحة القلب:

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والنحاس، تسهم الكمثرى في تقليل الالتهابات وخفض مستوى الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ تقوية جهاز المناعة:

تعد الكمثرى مصدرًا ممتازًا لـ فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ويزيد من قدرته على مقاومة العدوى، خاصة نزلات البرد والإنفلونزا.

ـ دعم صحة العظام:

توفر الكمثرى فيتامين K والبورون، وهما عنصران أساسيان للمساعدة في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، ما يقي من خطر هشاشة العظام.

ـ نضارة البشرة ومقاومة الشيخوخة:

يساعد فيتامين C الموجود في الكمثرى على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة نضارة وحيوية ويقلل من ظهور التجاعيد، كما تعمل مضادات الأكسدة على محاربة علامات التقدم في السن.

