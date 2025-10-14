قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول بالأمن الوطني الأمريكي سابقًا: اتفاق غزة مرهون بنزع سلاح حماس وضمانات دولية لإعادة الإعمار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21| فيديو
بعد وصول المرشحين لـ2191.. لجان تلقي أوراق الترشح لـ انتخابات مجلس النواب تفتح أبوابها لليوم السابع
تحديث لحظي للأسعار.. الدولار يستقر أمام الجنيه المصري
ترامب: غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط
مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلا..حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر
اول تعليق من ايران علي دعوة ترامب لطهران بإبرام إتفاق مع واشنطن
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
السودان.. مسيرتان للدعم السريع تستهدفان منطقة عد بابكر شرقي الخرطوم
رئيسة وزراء إيطاليا للرئيس السيسي: ملتزمون بإعادة إعمار غزة وحل الدولتين
هل القطط تجلب الرزق في البيت؟.. 10 أسرار وشرطان للاحتفاظ بها
الأمم المتحدة: خصصنا 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
آية التيجي

تُعد الجلطات الدموية والنوبات القلبية من أخطر المشكلات الصحية التي تهدد حياة الملايين حول العالم سنويًا. 

أسباب الجلطات والنوبات القلبية

وبحسب تقارير طبية، فإن هناك مجموعة من العوامل والعادات اليومية التي تزيد خطر الإصابة بهذه الحالات القاتلة، إلا أن كثيرين لا يدركونها إلا بعد فوات الأوان.

وفيما يلي أبرز الأسباب المؤكدة للإصابة بالجلطات والنوبات القلبية وفقًا لما نشر في موقع Medical News Today، وتشمل ما يلي :

ـ ارتفاع ضغط الدم (Hypertension):
يعد من أكثر العوامل المسببة للأزمات القلبية، إذ يؤدي إلى تلف جدران الأوعية الدموية تدريجيًا، ما يزيد خطر انسدادها أو تمزقها مسببًا جلطة أو سكتة دماغية.

أسباب الجلطات والنوبات القلبية

ـ ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية:
تراكم الدهون في الشرايين يسبب ما يُعرف بتصلب الشرايين (Atherosclerosis)، وهو السبب المباشر في انسداد الأوعية الدموية المغذية للقلب والدماغ.

ـ التدخين:
يحتوي دخان السجائر على مواد سامة تسبب التهابات مزمنة في الأوعية، وتزيد من لزوجة الدم، مما يضاعف فرص تكوّن الجلطات.

أسباب الجلطات والنوبات القلبية

ـ داء السكري:
ارتفاع السكر في الدم لفترات طويلة يؤدي إلى تلف بطانة الشرايين، ويجعلها أكثر عرضة للانسداد، خصوصًا لدى من لا يلتزمون بالعلاج المنتظم.

ـ السمنة وزيادة الوزن:
السمنة تُحفز ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وتزيد من مقاومة الأنسولين، ما يرفع احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة كبيرة.

أسباب الجلطات والنوبات القلبية

ـ قلة النشاط البدني:
الخمول وقلة الحركة يُضعفان الدورة الدموية ويؤديان إلى تراكم الدهون، في حين أن ممارسة التمارين بانتظام تقلل من خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 30%.

ـ العوامل الوراثية والتاريخ العائلي:
وجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصاب بمرض قلبي يرفع من احتمالية الإصابة، خصوصًا إذا ترافقت مع عادات غير صحية.

أسباب الجلطات والنوبات القلبية

ـ اضطراب نظم القلب (الرجفان الأذيني):
هذه الحالة قد تؤدي إلى تكوّن جلطات داخل الأذينين يمكن أن تنتقل إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية مفاجئة.

ـ التعرض للتلوث والتدخين السلبي:
أكدت دراسات حديثة أن تلوث الهواء وخاصة الجسيمات الدقيقة (PM2.5) يزيد من مخاطر الجلطات والنوبات القلبية حتى لدى غير المدخنين.

ـ تمزقات الشرايين التاجية (SCAD):
أحد الأسباب النادرة للنوبات القلبية، ويصيب خصوصًا النساء الشابات اللاتي لا يعانين من عوامل خطر تقليدية، حيث يحدث تمزق تلقائي في جدار الشريان.

أسباب الجلطات والنوبات القلبية

نصائح للوقاية

وينصح الأطباء بالحفاظ على ضغط دم طبيعي، والالتزام بنظام غذائي صحي غني بالألياف، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والمتابعة الدورية مع الطبيب، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي بالأمراض القلبية.

الجلطات القلبية النوبات القلبية أسباب الجلطات أمراض القلب ارتفاع ضغط الدم الكوليسترول التدخين السكري تلوث الهواء الرجفان الأذيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

رغم الإتفاق .. آليات الاحتلال تطلق النار على منطقة الشاكوش بغزة

دونالد ترامب

ترامب: أردوغان يمكن أن يسهم في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

بيل كلينتون

بيل كلينتون يشيد بـاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة: نحتاج سلاما دائما

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد