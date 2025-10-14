وكيل تعليم المنوفية يشدد علي أهمية تسجيل الغياب أولاً بأول وإبلاغ أولياء الأمور

تابع الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدارس إدارة تلا التعليمية.

جاء ذلك بحضور باسم خميس مدير عام الإدارة، أيمن غيث وكيل الإدارة، حيث تم متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة تلا الثانوية بنين.

وشهد طابور الصباح وتحية العلم واستمع للبرنامج الإذاعي، مؤكداً على أهمية تسجيل الغياب أولاً بأول وإبلاغ أولياء الأمور بنسب الغياب، مع تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

كما تم تفقد "صلاح "الفصول الدراسية بمدرسة تلا الثانوية الجديدة بنات، ومتابعة انتظام الطالبات داخل الفصول، والتأكيد على استلام طلاب الصف الأول الثانوي لأجهزة التابلت، ومناقشة عدد من الطالبات في المناهج الدراسية وتشجيعهن على الاجتهاد والمذاكرة المنتظمة.

وأكد خلال المتابعة على أهمية الالتزام والانضباط داخل الفصول، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد على تحقيق أفضل أداء تعليمي.