غزة بعد وقف الحرب.. 50 مليون طن من الركام و9500 مفقود تحت الأنقاض

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المتحدث باسم بلدية غزة، قال إن هناك 9500 مفقود تحت الأنقاض ونبذل الجهد للبحث عنهم.

وأضاف متحدث بلدية غزة، أن مدينة غزة تعرضت لدمار كبير في البنية التحتية، ويوجد أكثر من 50 مليون طن من الركام في غزة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت لاحق من اليوم بأن منطقة الشاكوش شمالي مواصي رفح جنوبي قطاع غزة شهدت صباح اليوم إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وتحليق لطائرات مسيرة على مستوى منخفض .

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق غزة الذي وُقع أمس في مدينة السلام شرم الشيخ ، بحضور عدد من قادة وزعماء الدول والذي يقضي بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد عناصر حزب الله، وذلك استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق السيادة اللبنانية.

وبرر جيش الاحتلال اختراقه للبنان وفق زعمه، بأن عنصر الحزب كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم آلية هندسية استخدمها حزب الله لإعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة بليدا جنوب لبنان.