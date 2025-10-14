قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

تزامنًا مع ذكرى تأسيس القوات الجوية المصرية، يحتفل الشعب المصري بذكرى معركة المنصورة الجوية التي وقعت في 14 أكتوبر 1973، والتي تعد من أهم المحطات الفارقة في تاريخ سلاح الجو المصري، حيث جسدت هذه المعركة قوة الإرادة والذكاء في التخطيط والقتال.

بداية الحرب وضربة جوية شاملة

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي في لقاء على التليفزيون المصري، إن بداية حرب أكتوبر شهدت تنفيذ القوات الجوية المصرية لضربة جوية دقيقة وشاملة استهدفت مواقع استراتيجية إسرائيلية، مما شكل مفتاحًا رئيسيًا في تحقيق نجاح عملية العبور. جاءت الضربة بتخطيط محكم وتنفيذ عالي المستوى رغم الفارق التكنولوجي بين الطرفين.

الفرق التكنولوجي وتحديات المواجهة

أوضح الحلبي أن الطائرات المصرية التي شاركت في المعركة كانت من الجيل الأول والثاني مثل "الميج 17" و"الميج 21" و"السخوي"، في مقابل طائرات إسرائيلية متطورة من الجيل الثالث مثل "الفانتوم" و"السكاي هوك" و"الميراج". هذا الفارق الكبير في التكنولوجيا والتسليح والرادار مثل تحديًا كبيرًا، لكن الطيارين المصريين تمكنوا من التعامل معه بفضل التدريب العالي والابتكار في إدارة المعركة.

التخطيط غير التقليدي والنتائج المذهلة

أشار اللواء الحلبي إلى أن القوات الجوية درست بعمق مميزات وعيوب طائرات العدو وطائراتها، وتمكنت من استغلال نقاط ضعف العدو في خطة غير تقليدية، أدت إلى تحقيق نتائج ميدانية تجاوزت كل التوقعات. حيث تمكنت القوات من تدمير أكثر من 95% من الأهداف الإسرائيلية، في حين كانت خسائرها محدودة جدًا، لا تتجاوز 3% من الطائرات.

معركة جوية تاريخية ونتيجة فاصلة

شهد يوم 14 أكتوبر 1973 معركة جوية هي الأطول من نوعها، حيث حاول العدو اختراق المجال الجوي المصري بأكثر من 120 طائرة متطورة، لكن القوات الجوية المصرية تصدت لهم بـ60 طائرة فقط من طراز "ميج 21". انتهت المعركة بانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تكبدها خسائر فادحة، مما شكّل نقطة تحول فاصلة في مسار الحرب.

سر النجاح.. الإرادة والإبداع

أكد اللواء هشام الحلبي أن الإمكانيات المادية ليست عائقًا أمام النجاح، بل هي حافز للإبداع، مضيفًا أن الطيار المصري أثبت أن التدريب الجيد والجاهزية الذهنية والقدرة على اتخاذ القرار السريع في بيئة قتالية معقدة هي مفاتيح النصر الحقيقي.

إرث عسكري خالد

تظل معركة المنصورة الجوية رمزًا لعزيمة الجيش المصري، ودليلاً على قوة الإرادة والتخطيط الاستراتيجي في مواجهة تحديات التكنولوجيا والعدد، وهو ما يعزز مكانة القوات الجوية المصرية بين أقوى القوات الجوية في المنطقة، ويحفظ ذكرى أبطالها الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

