قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يدرس رحيل 4 لاعبين جدد في يناير لحل أزمته المالية

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اقترح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، الاستغناء عن أربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في محاولة للتخفيف من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، شملت قائمة اللاعبين المقترحين للرحيل كلا من:"محمد عواد، والمغربي صلاح الدين مصدق، والتونسي سيف الدين الجزيري، والفلسطيني عمر فرج".

يأتي هذا المقترح من جون إدوارد ضمن خطة الإدارة لتوفير سيولة مالية تساهم في سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على النادي بسبب الالتزامات المالية المتأخرة.

كما يأتي هذا المقترح من جون إدوارد ضمن خطة الإدارة لتوفير سيولة مالية تساهم في سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على النادي بسبب الالتزامات المالية المتأخرة.

ومن المنتظر عقد جلسة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وبحضور إدوارد، للتباحث حول المقترح الجديد، لا سيما وأن المدرب كان قد حدد في وقت سابق ثلاثة لاعبين آخرين للرحيل في يناير، وهم: سيف جعفر، المغربي عبدالحميد معالي، أحمد عبدالرحيم "إيشو".

وبذلك، يرتفع عدد الأسماء المرشحة لمغادرة الفريق إلى سبعة، في ظل توجه الإدارة إلى إعادة هيكلة صفوف الفريق، بما يتناسب مع الوضع المالي الراهن.

ثانى جلسات الدعوة المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك 

في سياق أخر.. انتهت محكمة مدنى شمال الجيزة من نظر ثانى جلسات الدعوى المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك وتطالب فيها بتعويض مدنى بسبب تضررها من ظهور رقمها فى اعلان تقديم لاعب الزمالك عدى الدباغ.

وحضر محامى من نادى الزمالك بجلسة اليوم، وطلب أجلا للإطلاع والتصريح بضم محضر شرطة قسم العجوزة المحرر من المدعية، بينما طلب محمد الحصرى محامى المدعية بإدخال شركة المحمول فى القضية للتصريح بالحصول على عقد ملكية خط المحمول الخاص بموكلته.

يشار إلى ان دعوى التعويض المقامة ضد رئيس نادى الزمالك بصفته والمسئول الإعلامى بالنادى، تطالب فيها السيدة بتعويض مدنى 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية، بسبب ظهور رقمها في اعلان ترويجى خاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدى الدباغ.

وطالبت المدعية تعويض مبلغ 20 مليون جنيه لما أصابها من اضرار معنوية ومادية بسبب ذلك الإعلان.

جون إدوارد نادي الزمالك حسين لبيب البلجيكي يانيك فيريرا محمد عواد صلاح الدين مصدق سيف الدين الجزيري عمر فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مرسيدس

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

حملة إزالة

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

بالصور

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد