الزمالك يدرس رحيل 4 لاعبين جدد في يناير لحل أزمته المالية

اقترح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، الاستغناء عن أربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في محاولة للتخفيف من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، شملت قائمة اللاعبين المقترحين للرحيل كلا من:"محمد عواد، والمغربي صلاح الدين مصدق، والتونسي سيف الدين الجزيري، والفلسطيني عمر فرج".

يأتي هذا المقترح من جون إدوارد ضمن خطة الإدارة لتوفير سيولة مالية تساهم في سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على النادي بسبب الالتزامات المالية المتأخرة.

ومن المنتظر عقد جلسة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وبحضور إدوارد، للتباحث حول المقترح الجديد، لا سيما وأن المدرب كان قد حدد في وقت سابق ثلاثة لاعبين آخرين للرحيل في يناير، وهم: سيف جعفر، المغربي عبدالحميد معالي، أحمد عبدالرحيم "إيشو".

وبذلك، يرتفع عدد الأسماء المرشحة لمغادرة الفريق إلى سبعة، في ظل توجه الإدارة إلى إعادة هيكلة صفوف الفريق، بما يتناسب مع الوضع المالي الراهن.

ثانى جلسات الدعوة المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك

في سياق أخر.. انتهت محكمة مدنى شمال الجيزة من نظر ثانى جلسات الدعوى المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك وتطالب فيها بتعويض مدنى بسبب تضررها من ظهور رقمها فى اعلان تقديم لاعب الزمالك عدى الدباغ.

وحضر محامى من نادى الزمالك بجلسة اليوم، وطلب أجلا للإطلاع والتصريح بضم محضر شرطة قسم العجوزة المحرر من المدعية، بينما طلب محمد الحصرى محامى المدعية بإدخال شركة المحمول فى القضية للتصريح بالحصول على عقد ملكية خط المحمول الخاص بموكلته.

يشار إلى ان دعوى التعويض المقامة ضد رئيس نادى الزمالك بصفته والمسئول الإعلامى بالنادى، تطالب فيها السيدة بتعويض مدنى 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية، بسبب ظهور رقمها في اعلان ترويجى خاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدى الدباغ.

وطالبت المدعية تعويض مبلغ 20 مليون جنيه لما أصابها من اضرار معنوية ومادية بسبب ذلك الإعلان.