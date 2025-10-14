فيريرا يحدد حارس الزمالك الأساسي أمام ديكاداها في الكونفدرالية

كشف الإعلامي خالد الغندور عن القرار الفني الذي اتخذه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخصوص مركز حراسة المرمى خلال مواجهة ديكيداها الصومالي، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد الغندور أن محمد صبحي سيكون الحارس الأساسي في مباراة الذهاب، على أن تتم إعادة النظر في تشكيل مركز الحراسة خلال لقاء الإياب، خاصة إذا حقق الفريق الأبيض فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب.

وأضاف أن الثنائي المهدي سليمان ومحمد عواد سيكونان ضمن حسابات الجهاز الفني في لقاء العودة، مع احتمالية استبعاد محمد صبحي لإراحته، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها فيريرا.

وأوضح الغندور أن فيريرا سيختار الحارس الأساسي بين المهدي سليمان ومحمد عواد وفقًا لوجهة نظره الفنية، مشيرًا إلى أن المهدي كان الحارس البديل لصبحي في آخر مواجهتين بالدوري المحلي.

ثانى جلسات الدعوة المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك

في سياق أخر.. انتهت محكمة مدنى شمال الجيزة من نظر ثانى جلسات الدعوى المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك وتطالب فيها بتعويض مدنى بسبب تضررها من ظهور رقمها فى اعلان تقديم لاعب الزمالك عدى الدباغ.

وحضر محامى من نادى الزمالك بجلسة اليوم، وطلب أجلا للإطلاع والتصريح بضم محضر شرطة قسم العجوزة المحرر من المدعية، بينما طلب محمد الحصرى محامى المدعية بإدخال شركة المحمول فى القضية للتصريح بالحصول على عقد ملكية خط المحمول الخاص بموكلته.

يشار إلى ان دعوى التعويض المقامة ضد رئيس نادى الزمالك بصفته والمسئول الإعلامى بالنادى، تطالب فيها السيدة بتعويض مدنى 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية، بسبب ظهور رقمها في اعلان ترويجى خاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدى الدباغ.

وطالبت المدعية تعويض مبلغ 20 مليون جنيه لما أصابها من اضرار معنوية ومادية بسبب ذلك الإعلان.