أسوشيتيد برس تبرز تصريحات الرئيس السيسي الفرصة الأخيرة للسلام بالمنطقة
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
فيريرا يحدد حارس الزمالك الأساسي أمام ديكاداها في الكونفدرالية

منتصر الرفاعي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن القرار الفني الذي اتخذه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخصوص مركز حراسة المرمى خلال مواجهة ديكيداها الصومالي، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد الغندور أن محمد صبحي سيكون الحارس الأساسي في مباراة الذهاب، على أن تتم إعادة النظر في تشكيل مركز الحراسة خلال لقاء الإياب، خاصة إذا حقق الفريق الأبيض فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب.

وأضاف أن الثنائي المهدي سليمان ومحمد عواد سيكونان ضمن حسابات الجهاز الفني في لقاء العودة، مع احتمالية استبعاد محمد صبحي لإراحته، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها فيريرا.

وأوضح الغندور أن فيريرا سيختار الحارس الأساسي بين المهدي سليمان ومحمد عواد وفقًا لوجهة نظره الفنية، مشيرًا إلى أن المهدي كان الحارس البديل لصبحي في آخر مواجهتين بالدوري المحلي.

ثانى جلسات الدعوة المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك 

في سياق أخر.. انتهت محكمة مدنى شمال الجيزة من نظر ثانى جلسات الدعوى المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك وتطالب فيها بتعويض مدنى بسبب تضررها من ظهور رقمها فى اعلان تقديم لاعب الزمالك عدى الدباغ.

وحضر محامى من نادى الزمالك بجلسة اليوم، وطلب أجلا للإطلاع والتصريح بضم محضر شرطة قسم العجوزة المحرر من المدعية، بينما طلب محمد الحصرى محامى المدعية بإدخال شركة المحمول فى القضية للتصريح بالحصول على عقد ملكية خط المحمول الخاص بموكلته.

يشار إلى ان دعوى التعويض المقامة ضد رئيس نادى الزمالك بصفته والمسئول الإعلامى بالنادى، تطالب فيها السيدة بتعويض مدنى 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية، بسبب ظهور رقمها في اعلان ترويجى خاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدى الدباغ.

وطالبت المدعية تعويض مبلغ 20 مليون جنيه لما أصابها من اضرار معنوية ومادية بسبب ذلك الإعلان.

خالد الغندور البلجيكي يانيك فيريرا الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية المهدي سليمان محمد عواد محمد صبحي

