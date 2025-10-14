استعدادًا لمواجهة ديكيداها.. الزمالك يعود للتدريبات بقيادة فيريرا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة من المران أمس الإثنين، ضمن خطة الإعداد الذهني والبدني للمرحلة المقبلة، التي يوليها فيريرا أهمية كبيرة، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن تراجع النتائج محليًا.

ويأمل فيريرا في تصحيح المسار واستعادة التوازن من بوابة البطولة الإفريقية، بعد سلسلة من الإخفاقات، أبرزها الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة، إلى جانب التعثر في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المواجهة المرتقبة أمام ديكيداها من أجل تعزيز الانسجام بين اللاعبين، وتحقيق بداية قوية تعيد الثقة للجماهير البيضاء، الطامحة في عودة الفريق للمنافسة على الألقاب.

فيريرا يحدد حارس الزمالك الأساسي أمام ديكاداها

كشف الإعلامي خالد الغندور عن القرار الفني الذي اتخذه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بخصوص مركز حراسة المرمى خلال مواجهة ديكيداها الصومالي، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد الغندور أن محمد صبحي سيكون الحارس الأساسي في مباراة الذهاب، على أن تتم إعادة النظر في تشكيل مركز الحراسة خلال لقاء الإياب، خاصة إذا حقق الفريق الأبيض فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب.

وأضاف أن الثنائي المهدي سليمان ومحمد عواد سيكونان ضمن حسابات الجهاز الفني في لقاء العودة، مع احتمالية استبعاد محمد صبحي لإراحته، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها فيريرا.

وأوضح الغندور أن فيريرا سيختار الحارس الأساسي بين المهدي سليمان ومحمد عواد وفقًا لوجهة نظره الفنية، مشيرًا إلى أن المهدي كان الحارس البديل لصبحي في آخر مواجهتين بالدوري المحلي.