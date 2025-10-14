خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت

يتزايد بحث المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن خطوات تحديث بطاقة التموين على الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين، وذلك بعد أن شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تحديث البيانات بدقة لضمان استمرار صرف الدعم السلعي للمستحقين.



خطوات تحديث بطاقة التموين 2025

وأكدت الوزارة أن عملية التحديث ليست مجرد إجراء روتيني، بل تمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار حصول المواطنين على السلع التموينية، كما أنها تفتح المجال أمام انضمام مستفيدين جدد للمنظومة وهو ما تتيحه استمارة تحديث البيانات التي بدأ العمل بها في محافظة بورسعيد، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

أهمية تحديث بطاقة التموين إلكترونيًا

أوضحت وزارة التموين أن تحديث بيانات بطاقة التموين يمثل خطوة محورية في خطة الدولة لضبط منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين.

ويُسهم هذا الإجراء في منع تكرار البيانات أو استفادة غير المستحقين، إلى جانب تمكين الوزارة من إعداد قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تطوير الخدمات التموينية خلال الفترات المقبلة.



وأضافت الوزارة أن هذا التحديث يأتي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تمديد إتاحة الاستمارات الإلكترونية بمحافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر لتسهيل عملية التسجيل والتحديث أمام المواطنين، في خطوة تمهيدية لتعميم التجربة على جميع المحافظات.

رابط وخطوات استكمال استمارة التموين وتحديث البيانات

أتاحت وزارة التموين إمكانية تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيًا من خلال المنصة الرقمية الرسمية لمصر، حيث يمكن لأرباب الأسر والمستفيدين الحاليين من الدعم أو الراغبين في الانضمام للمنظومة التموينية ملء استمارة التموين عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي: https://digital.gov.eg اختيار خدمة التموين من قائمة الخدمات المتاحة. النقر على استمارة تحديث بيانات المواطن. قراءة الشروط والأحكام بدقة، ثم الموافقة عليها قبل البدء في إدخال البيانات. تسجيل البيانات الشخصية كاملة، وتشمل: الاسم رباعي. الرقم القومي. رقم بطاقة التموين. العنوان ومحل الإقامة. رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة. التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ النهائي. الضغط على زر إرسال الطلب لاستكمال عملية التحديث بنجاح.

تحديث بيانات بطاقة التموين

أكدت الوزارة على مجموعة من النقاط الواجب مراعاتها أثناء عملية التحديث الإلكتروني لضمان قبول الطلب دون رفض، وجاءت كالتالي:

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب البطاقة وجميع المستفيدين المسجلين عليها.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الصحيح ضروري لتلقي إشعارات القبول أو أي تحديثات لاحقة.

لا يُقبل إدخال بيانات خاطئة أو ناقصة، إذ يؤدي ذلك إلى تعليق البطاقة مؤقتًا لحين تصحيح البيانات.

في حالة وجود خطأ في البيانات الشخصية مثل الرقم القومي أو اسم أحد الأفراد، يجب مراجعة مكتب التموين المختص بعد استكمال الطلب الإلكتروني لتصحيح الخطأ رسميًا.

تحديث بيانات التموين للأسر الجديدة

أوضحت وزارة التموين أن استمارة التموين الإلكترونية لا تقتصر فقط على المستفيدين الحاليين، بل تتيح للأسر الجديدة التي لم يسبق لها التسجيل في المنظومة تقديم طلبات الالتحاق بالدعم التمويني، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات محدودة الدخل، وفقًا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا للدعم.

وتهدف الحكومة من خلال إتاحة تحديث بطاقة التموين عبر الإنترنت إلى التيسير على المواطنين، وتقليل الزحام داخل المكاتب التموينية، مع تعزيز التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية في مصر.

وتسعى وزارة التموين إلى أن تكون جميع الخدمات التموينية متاحة إلكترونيًا بحلول عام 2026، بما يشمل إصدار البطاقات الجديدة، وإضافة المواليد، وحذف المتوفين، وتعديل البيانات الشخصية بشكل كامل دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة حكومية.