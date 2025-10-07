قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة.. الشروط والأوراق

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة
طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة ،  او استخراج بطاقة تموين بدل فاقد، حيث يمكن القيام بهذا الأمر بشكل إليكتروني عبر بوابة مصر الرقمية في حالة ضياع بطاقة التموين الخاصة بك او كسرها، واستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين .

استخراج بطاقة تموين عبر مصر الرقمية 

يمكنك الدخول على بوابة مصر الرقمية و استخراج بطاقة تموين جديدة او استخراج بطاقة تموين بدل تالف و ذلك من خلال هاتفك المحمول و ادخال البيانات المطلوبة بكل سهولة . 

خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد اونلاين

١- ادخل على بوابة مصر الرقمية

https://digital.gov.eg/

٢- اختر خدمات التموين 

٣- اضغط على إصدار بدل تالف او فاقد لبطاقة التموين 

٤- اتبع الخطوات المطلوبة وادخل بياناتك لاستكمال الطلب .

استخراج بطاقة تموين 

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة

١- اولا يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم نموذج طلب استخراج بطاقة جديدة مرفقًا بالمستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين.

- مستند يُثبت أحقية الأسرة في الحصول على بطاقة تموينية وفقًا للضوابط المحددة.

٢- بعد ذلك، يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية حالية لأي من أفراد الأسرة، ثم يُرسل النموذج إلى مركز الخدمة المختص من خلال سِرْكي التسليمات المعتمدة.

٣-ويقوم مركز الخدمة بإدخال البيانات على النظام، ويتم خلال أسبوعين طباعة البطاقة الذكية ورقمها السري، ثم تُرسل البطاقة إلى مكتب التموين.

٤-وأخيرًا، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة بعد التحقق من البيانات، ثم يذهب إلى مركز الخدمة للحصول على الرقم السري الخاص بها لتفعيلها.

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2025؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على بطاقة تموين جديدة 2025، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

  • أن يكون رب الأسرة من الفئات المستحقة للدعم مثل محدودي الدخل أو غير القادرين، وفقًا للمعايير المعتمدة من الوزارة
  • ألا يكون لدى أي فرد من أفراد الأسرة بطاقة تموين حالية، لمنع تكرار القيد على أكثر من بطاقة
  • تقديم مستند رسمي يثبت استحقاق الدعم كإثبات الدخل المحدود أو مستند من الشؤون الاجتماعية أو غيرها من الجهات المختصة
  • أن تكون بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة سارية وصالحة للاستخدام
  • في حال وجود وكيل قانوني، يشترط أن يكون من أقارب الدرجة الأولى أو بموجب توكيل رسمي موثق
استخراج بطاقة التموين 

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة 2025

حتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة التموين الجديدة بنجاح، ينبغي عليه تجهيز المستندات التالية:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة بشرط أن تكون سارية
  • صورة حديثة الإصدار من شهادات ميلاد الأبناء القصر (أقل من 18 عامًا)
  • مستند رسمي يؤكد أحقية الأسرة في الدعم التمويني، طبقًا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009
  • إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز) لإثبات محل الإقامة
  • في الحالات الخاصة: قسيمة الزواج أو حكم النفقة أو خطاب الخصم من بطاقة الأسرة الأصلية في حال كان مقدم الطلب منفصلًا أو يعيش بشكل مستقل.
استخراج بطاقة تموين جديدة تحديث بطاقة التموين اضافة المواليد على التموين استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين شروط اسنخراج بطاقة التموين

