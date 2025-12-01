قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمر السعيد من كواليس تصوير مسلسل غرفة التحقيق

الفنان عمر السعيد
الفنان عمر السعيد
أوركيد سامي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مجموعة من الصور والفيديوهات من كواليس تصوير مسلسل "غرفة التحقيق"، حيث ظهر الفنان عمر السعيد برفقة فريق العمل أثناء تحضير بعض المشاهد الرئيسية التي يتوقع أن تشكل نقطة تحوّل في الأحداث.

وقال عمر السعيد في تصريحات خاصة إن العمل يقدم تجربة درامية مختلفة تعتمد على التشويق والتحليل النفسي للشخصيات، موضحًا أن دوره يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

 وأضاف أن فريق العمل يبذل جهدًا كبيرًا للخروج بعمل يليق بالمشاهد، مشيرًا إلى أن التصوير يجري بوتيرة مكثفة للانتهاء من المشاهد المعقدة داخل “غرفة التحقيق”.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، فيما يتولى الإخراج أحد أبرز أسماء الدراما في الفترة الأخيرة. ومن المقرر عرض "غرفة التحقيق" خلال الموسم الدرامي المقبل، وسط توقعات بأن يحقق العمل صدى واسعًا نظرًا لطبيعة أحداثه المشوقة.

ويواصل فريق الإنتاج الكشف تدريجيًا عن لقطات من الكواليس لرفع حالة الترقب لدى الجمهور، بينما يحافظ صناع المسلسل على سرية تفاصيل الحلقات لضمان عنصر المفاجأة.

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

الزمالك

الزمالك يمنح لاعبيه راحة يومين بعد العودة من جنوب أفريقيا

شوبير

أحمد شوبير: محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة في إنجلترا وحان الوقت لمساندته

الزمالك

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

بالصور

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

تصاميم رينو
تصاميم رينو
تصاميم رينو

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

