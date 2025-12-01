عمر السعيد من كواليس تصوير مسلسل غرفة التحقيق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مجموعة من الصور والفيديوهات من كواليس تصوير مسلسل "غرفة التحقيق"، حيث ظهر الفنان عمر السعيد برفقة فريق العمل أثناء تحضير بعض المشاهد الرئيسية التي يتوقع أن تشكل نقطة تحوّل في الأحداث.

وقال عمر السعيد في تصريحات خاصة إن العمل يقدم تجربة درامية مختلفة تعتمد على التشويق والتحليل النفسي للشخصيات، موضحًا أن دوره يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وأضاف أن فريق العمل يبذل جهدًا كبيرًا للخروج بعمل يليق بالمشاهد، مشيرًا إلى أن التصوير يجري بوتيرة مكثفة للانتهاء من المشاهد المعقدة داخل “غرفة التحقيق”.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، فيما يتولى الإخراج أحد أبرز أسماء الدراما في الفترة الأخيرة. ومن المقرر عرض "غرفة التحقيق" خلال الموسم الدرامي المقبل، وسط توقعات بأن يحقق العمل صدى واسعًا نظرًا لطبيعة أحداثه المشوقة.

ويواصل فريق الإنتاج الكشف تدريجيًا عن لقطات من الكواليس لرفع حالة الترقب لدى الجمهور، بينما يحافظ صناع المسلسل على سرية تفاصيل الحلقات لضمان عنصر المفاجأة.