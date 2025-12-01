استدرجه داخل مسكنه .. حبس عاطل تعدى على صغير شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، بحبس المتهم بالتعدي جنسيا على طفل بهتيم بعد استدراجه إلى داخل مسكنه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الواقعة وورود تحريات المباحث التي أكدت صحة البلاغ.



كما كلفت النيابة بسرعة الانتهاء من التقرير الطبي الخاص بالطفل، واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من المدعوة عفاف ع.م 40 سنة، صاحبة محل بقالة ومقيمة بمنطقة بهتيم، تتهم فيه المدعو فرج م.خ 22 سنة، عاطل ومقيم بذات المنطقة، بهتك عرض نجلها الطفل عمر أ.ش 6 سنوات.



وبإجراء التحريات، تبين صحة البلاغ، وأن بداية الواقعة كانت أثناء لهو الطفل أمام محل والدته، قبل أن تكتشف اختفاءه بشكل مفاجئ.. وبدأت والدته البحث عنه وسؤال الجيران، ليشير أحدهم إلى رؤيته يدخل عقارا مجاورا يسكنه المتهم.



وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.