ترامب يطيل أمد منع مواطني 19دولة من دخول الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تعتزم الإبقاء على تعليق مؤقت لقرارات اللجوء "لفترة طويلة" .

يأتي ذلك بعد أن أطلق مواطن أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض، مما أسفر عن مقتل أحدهما.

وعندما سُئل عن تحديد مدة هذا التعليق، قال ترامب إنه "لا يضع حدًا زمنيًا" لهذا الإجراء، الذي تقول وزارة الأمن الداخلي إنه مرتبط بقائمة تضم 19 دولة تواجه بالفعل قيودًا على السفر من الولايات المتحدة.

وتابع ترامب: "لا نريد هؤلاء الأشخاص. هل تعلمون لماذا لا نريدهم؟، لأن الكثير منهم كانوا سيئين، ولا ينبغي أن يكونوا في بلدنا".

أصدرت إدارة ترامب هذا التعليق في أعقاب حادثة إطلاق النار في واشنطن في 26 نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل سارة بيكستروم، البالغة من العمر 20 عامًا، وإصابة حارس آخر بجروح خطيرة.

وأُلقي القبض على مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا، ويُدعى رحمان الله لاكانوال، ووُجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى و على صلته بالحادثة.

كان لاكانوال جزءًا من "قوة شريكة" مدعومة من وكالة المخابرات المركزية تقاتل طالبان في أفغانستان، ودخل الولايات المتحدة كجزء من برنامج إعادة التوطين عقب الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان في عام 2021.

مُنح لاكانوال حق اللجوء في أبريل 2025، في ظل إدارة ترامب، لكن المسؤولين ألقوا باللوم على ما أسموه تدقيقًا متساهلًا من قبل حكومة سلف ترامب جو بايدن في قبوله في الأراضي الأمريكية خلال الجسر الجوي الأفغاني.

كتب ترامب بعد إطلاق النار أنه يعتزم "إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل".

وعندما سُئل عن الجنسيات التي ستتأثر، أشارت وزارة الأمن الداخلي لوكالة فرانس برس إلى قائمة تضم 19 دولة - بما في ذلك أفغانستان وكوبا وهايتي وإيران وميانمار - والتي واجهت جميعها قيودًا على السفر إلى الولايات المتحدة منذ يونيو.