أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، عن انفجار في مبنى سكني في جمهورية داغستان الروسية، خلال نبأ عاجل.



و أدانت موسكو، ، بشدة هجمات كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود والبنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC) في نوفوروسيسك.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في بيان- "ندين بشدة هذه الهجمات.. وأعمال جميع الأطراف التي سهلتها. وقد احتج أصدقاؤنا في وزارة خارجية كازاخستان على العمل العدواني الثالث ضد اتحاد خط أنابيب بحر قزوين. كما أعرب شركاؤنا الأتراك عن قلقهم إزاء هذه الهجمات".



وأضافت زاخاروفا: "نود أن نشير إلى أن منشآت البنية التحتية للطاقة المدنية التي تعرضت للهجوم تلعب دورا مهما في ضمان أمن الطاقة العالمي، ولم تكن يوما هدفا للقيود الدولية".



