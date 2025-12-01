المصريون بالخارج يصوتون بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

بدأت عملية الاقتراع فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الاثنين وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت اليوم وغدًا في الخارج ويومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

وبالنسبة لمواعيد التصويت في الجولة الأولى في الدوائر الـ19 الملغاة بدأ الصمت الانتخابي لجولة إعادة المرحلة الأولى أمس الأحد، ويجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، كما يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.

وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير

وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت كل دولة وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بالنسبة للدوائر التى أغلتها أحكام المحكمة الإدارية العليا أمس فمازالت الهيئة تدرس تلك الأحكام، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.