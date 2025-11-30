مواعيد التصويت فى إعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقا للجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.

استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار ثلاثة أيام تظلمات عدد من المرشحين على الحصر العددي لأصوات الناخبين فى اللجان الفرعية والعامة، وبدأت الفصل فيها لإعلان ما توصلت إليه فى المؤتمر القادم.

ووفق الجدول الزمنى للانتخابات لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

- يبدأ الصمت الانتخابي لإعادة المرحلة الأولى اليوم الأحد 30 نوفمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالخارج يومي 1 و 2 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر

- إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر