بعد اتهامه فى قضية مخلة .. سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي يوم الاثتين

تنطلق يوم الإثنين المقبل محاكمة الفنان سعد لمجرد بعد اتهامه بعدد من قضايا الاعتداء الجنـــ.سي، و أحدثهم التورط في اغتــ.صاب النادلة دومينيك لاردان ، في حانة بالقرب من سان تروبيه عام 2018، وهي تهمة مازال ينفيها.

ومن المقرر أن تنطلق محاكمته أمام محكمة جنايات دراغينيان فى فرنسا ومن المتوقع صدور الحكم، الخميس.

وفي أغسطس 2018، كانت دومينيك لاردان تعمل نادلة في سان تروبيه عندما قابلت سعد لمجرد فى أحد الملاهي الليلية.

وحسب أقوالها أمام المحققين، قالت دومينيك أنها لم تكن تدرك أن سعد فنان مشهور.

محاكمة سعد لمجرد

وفى شهر يونيو الماضي ، كان سعد لمجرد الذي حكم عليه بعد محاكمة أولى بالسجن ست سنوات من جانب محكمة الجنايات في باريس عام 2023.



وقبل تأجيل المحاكمة الثانية، طلب عقد جلسة استماع مغلقة وتمت الموافقة على ذلك لصالح الطرف المدني.



وخلال المحاكمة الأولى، أدانت محكمة الجنايات في باريس لمجرد بتهمة اغتصاب وضرب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016.

ووجهت إليه في الماضي تهمة الاغتصاب في ظروف مماثلة في نيويورك والدار البيضاء بالمغرب.

ويحظى لمجرد البالغ 40 عاما بشعبية كبيرة في المغرب، إذ يتابعه أكثر من 15 مليون شخص عبر إنستجرام، وتضم قناته على يوتيوب 16 مليون مشترك.

