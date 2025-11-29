المؤتمر: فوز مصر بمقعد المنظمة البحرية الدولية تأكيد لمكانتها في النقل البحرى

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، أن فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) يُعد انتصارًا جديدًا للدولة المصرية ودليلًا واضحًا على المكانة المحورية التي باتت تحتلها في قطاع النقل البحري عالميًا.

وقال جبر إن هذا الإنجاز الدولي يأتي في ظل اهتمام متزايد من حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة بملف النقل البحري والاقتصاد الأزرق، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، وركيزة استراتيجية تعزز مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية.

إشادة الوفود الدولية بالدور المصري

وأشار محمود جبر إلى أن إشادة الوفود الدولية بالدور المصري خلال انتخابات المنظمة البحرية، يعكس تقدير العالم للجهود المصرية فى تطوير منظومة النقل البحري، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات متفردة تعزز فرصها في الترشح لعضوية مجلس المنظمة، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الفريد، والبنية التحتية المتطورة، ودورها الرائد في تأمين واستقرار حركة التجارة عبر الممرات الدولية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن فوز مصر بالمقعد يعكس نجاح رؤية الدولة في تعزيز مكانتها البحرية، كما يؤكد أهمية المضي قدمًا في دعم سياسات الاقتصاد الأزرق، وتوسيع الاستثمارات في النقل البحري والموانئ، باعتبارها قطاعًا حيويًا قادرًا على خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو.