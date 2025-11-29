المستشار حنفي جبالي يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وكرواتيا ..صور

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، مع جوردان جاندروكوفيتش رئيس برلمان كرواتيا، على هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات التي يستضيفها مجلس النواب المصري.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي استكمالًا لمسيرة علاقات الود والصداقة التاريخية بين البلدين، مُشيدًا بالتطور المتنامي في علاقات التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد وتيرة رفيعة المستوى بين البلدين، وكان آخرها زيارة رئيس كرواتيا للمشاركة في افتتاح المٌتحف المصري الكبير.

كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر إلى جمهورية كرواتيا لدعمها المستمر للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد البرلماني، رحب المستشار الدكتور رئيس المجلس بتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري والكرواتي في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، وكذا التنسيق البرلماني الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يوازن الزخم الراهن في العلاقات السياسية.

من جانبه، عبر رئيس البرلمان الكرواتي عن بالغ التقدير لحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات.

وأكد اعتزاز كرواتيا بالعلاقات التاريخية مع مصر، وسعيها لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما أكد على استمرار دعم كرواتيا لمصر في مختلف المحافل الدولية خاصةً الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من دور مصر المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.