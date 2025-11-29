قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء  المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.

وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”. 

وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.

الإفتاء تواصل حملة اعرف الصح لتصحيح المفاهيم الدينية

تواصل دار الإفتاء المصرية جهودها في حملة التوعية الدينية المعروفة باسم "اعرف الصح"، والتي تهدف إلى مواجهة المفاهيم المغلوطة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري، سواء عبر التشدد أو التساهل. 

وتسعى الحملة إلى إحباط محاولات التيارات المتطرفة التي استخدمت العاطفة الدينية لترويج معلومات مغلوطة، وترسيخ أفكار متشددة لدى بعض فئات المجتمع؛ من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الوعي الديني الصحيح.

وتغطي الحملة مجموعة واسعة من الموضوعات التي تهم حياة الناس اليومية، مثل حكم العمل في مهنة المحاماة أو الالتحاق بكلية الحقوق، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والمناسبات الوطنية مثل السادس من أكتوبر، وقضايا بناء الكنائس، وترك الصلاة، والتعامل مع الآثار الفرعونية، وتحية العلم والوقوف حدادًا، وإيداع الأموال في البنوك، ومشاريع التصوير والرسم، وشراء السيارات أو الشقق عبر البنوك. 

وتحرص الحملة على تقديم الفتاوى والتوضيحات بأسلوب علمي مدعوم بالأدلة الشرعية لتبديد الشائعات وتصحيح المفاهيم.

ولاقت الحملة تجاوبًا واسعًا من المجتمع، إذ تداول كبار الكتاب والمحللين مقالات داعمة لها عبر الصحف والمواقع الإلكترونية، كما أعاد العديد من المتابعين نشر رسائل الحملة على حساباتهم الشخصية لدعم نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي رسخت لدى البعض عبر السنوات.

وأسهمت هذه الجهود في توسيع قاعدة المستفيدين من الحملة وتأثيرها في نشر المعرفة الشرعية الصحيحة.

دار الإفتاء اعرف الصح الزكاة السنة الهجرية التقويم الميلادي

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
الذكاء
بي واي دي
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
