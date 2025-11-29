قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة

الإخوان
الإخوان
محمد البدوي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الموقف الأمريكي والغربي يشهد تحولًا غير مسبوق تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بعد سنوات طويلة من النظر إليها على أنها كيان «غير عنيف» أو يمكن احتواؤه.

حكم الرئيس الأمريكي

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التحول بدأ منذ السنوات الأولى لحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع باتجاه إعادة تقييم دور الجماعة وتأثيرها.

وأوضح فرغلي أن التحول مر بعدة مراحل، بدأت بالنظر إلى الإخوان باعتبارهم تيارًا يمكن أن يوازن القاعدة وتنظيمات العنف، ثم مرحلة دراستهم كجماعة ذات نزعات متطرفة، وصولًا إلى بحث إدراجها رسميًا كتنظيم إرهابي، وهو ما ظهر في تقرير فرنسي ومواقف السويد والنمسا وبلجيكا، إلى جانب الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب.

نقطة تحول كبرى

وأكد أن هذه المراجعات الدولية تمثل نقطة تحول كبرى تنسجم مع المواقف المصرية والعربية التي حذرت من خطورة التنظيم منذ سنوات.

الإخوان الإخوان المسلمين جماعة الإخوان الرئيس الأمريكي ترامب جماعة الإخوان المسلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

