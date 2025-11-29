قرار عاجل من الجنايات ضد زوج ألقى كلور على زوجته فى حلوان

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تجديد حبس زوج رش زوجته بـ«كلور» في وجهها أثناء توصيلها نجلهما للمدرسة بحلوان 45 يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «هلال .ر .م»، زوج المجنى عليها برش مادة حارقة في وجهها «كلور»، ما أسفر عن إصابة القرنية وتشويه وجهها.

وقالت المجنى عليها في شهادتها أمام النيابة نصا: «اللي حصل إن أنا متجوزة من هلال من حوالي ٨ سنين ومن أول شهر جواز واحنا في بينا مشاكل بسبب المصاريف لأنه بصراحة بخيل ومش بيصرف عليا ولا على العيال ودائماً يعمل معايا مشاكل ويغضبني عند أهلي وكتير أوي كان بيكسر العفش وبيضربني ويطردني من البيت وخنقني من رقبتي قبل كدة مرتين وعملت فيه محضر السنادي في شهر واحد وكنت واخدة عليه تعهد بعدم التعرض ليا قبل كدة ورفعت عليه قضايا نفقة وقائمة ٣ مرات لكن كنت برجع واتنازل عن القضايا دي ونرجع نتصالح تاني».

وأضافت : «لما زود في اللي بيعمله وأنه مش بيصرف على البيت وطاردني وطول الفترة دي قاعدة عند أهلي أنا والعيال قمت رافعة عليا قضايا في محكمة الأسرة بالنفقة ورد منقولات وطلاق للضرر بس هو مكنش يعرف أني رفعت عليه القضايا دي لحد أول امبارح لما نزله محضر يعلنه بجلسة قضية الأسرة اللي أنا رفعاها عليه وانا عرفت أنه أعلن بالجلسة فى لقيته جالي عند المنطقة بتاعت بيت أهلي في الشارع الرئيسي في المساكن الاقتصادية الصبح وانا نازلة أوصل بنتي المدرسة وأروح الشغل بعدها ف هو كان واقف على الناصية وشايفني وشيفاه عادي في متكلمناش لحد ما رحت وصلت بنتي للمدرسة لأنها قريبة من البيت».

وأكدت : «كنت لسة رايحة أوقف ميكروباص في لقيته ظهر فجأة قدامي وكان ماسك في إيده كيس بلاستيك أسود ولقيته فجأة حدف على وشي ماية نار حرقتلي عيني وعيني قفلت ساعتها مبقتش عارفة أفتحها وقعدت أصرخ جامد لحد ما سمعت الناس اللي في الشارع جنبي وسمعتهم بيقولوا هاتوا ماية طفوها ده هدومها بتتحرق في قعدوا يحدفوا ماية على جسمي وقعدوني على كرسي في الشارع لحد ما اتصلوا بأهلي جم خدوني على القصر العيني وكشفوا عليا هناك والدكتور قعد ينضفلي عيني وقالولي هتمشي على علاج لمدة 15 يوم وأني احتمال أعمل عملية بعدها لأن القرنية فيها مشكلة».