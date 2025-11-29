اللجنة المصرية في غزة تحرك قافلة إغاثة إلى خان يونس.. فيديو

تواصل اللجنة المصرية في غزة جهودها لدعم الشعب الفلسطيني، حيث أعلنت تحريك قافلة خان يونس لإغاثة العائلات المتضررة داخل القطاع.

وتضمن تقرير قناة "دي ام سي" عن أن القافلة تهدف إلى الوصول إلى كل الأسر في خان يونس وتقديم المساندة الإنسانية اللازمة وفقا لآلية واضحة ومنظمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه في أسرع وقت.

تعبئة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

واستقبل الهلال الأحمر المصري، وفد من اتحاد بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة، للتعرف على الدور التاريخي للهلال الأحمر المصري في المجتمع والمشاركة في تعبئة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.

وفي كلمتها، استعرضت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، آلية عمل الهلال الأحمر المصري ودوره الوطني في المجتمع بصفته جهاز مساند للدولة في أوقات الأزمات والكوارث، والجهود المبذولة لدعم غزة بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت إمام أن هذه الجهود تتم بسواعد شبكة قوامها أكثر من 35 ألف متطوع

كما تعرفوا على مجالات التطوع المختلفة بالهلال الأحمر المصري وفروعه المنتشرة فى ٢٧ محافظة مصرية.

وتفقد الوفد غرفة العمليات المركزية، ومركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية وشاركوا في تعبئة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة.