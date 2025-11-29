الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد من دخول غزة

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعتها من دخول قطاع غزة خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر.

وأضافت لحبيب أن الجرائم الإسرائيلية مستمرة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن 347 فلسطينياً استشهدوا منذ بدء الهدنة، بينهم 67 طفلاً، فيما قتل 600 من طواقم المساعدات الإنسانية أثناء محاولاتهم إنقاذ المدنيين، واصفة الوضع في غزة بأنه "أحد أخطر الأماكن على وجه الأرض".

في المقابل، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية البرية والبحرية والجوية على مناطق متفرقة في القطاع، ضمن المناطق التي يواصل الاحتلال السيطرة عليها.