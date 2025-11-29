قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز بالتزكية .. إيتو رئيسا لاتحاد الكرة الكاميروني حتى 2029
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
أخبار العالم

كاتب فلسطيني لـ صدى البلد: غزة تنهار والضفة تحترق.. والمجتمع الدولي مطالب بمبادرة سلام

فرناس حفظي

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوى، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل محطة سنوية يترقبها الفلسطينيون بعين الأمل، أملاً في دحر الاحتلال الإسرائيلي ونيل الحرية والاستقلال، غير أن الواقع الميداني والإنساني يؤكد أن المعاناة ما زالت تتفاقم في كافة الأراضي الفلسطينية.


وأوضح الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوى، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”،  إلى أن قطاع غزة، ورغم مرور عامين كاملين على الحرب المستمرة، لا يزال يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخه،  فمشاهد الدمار الهائل في البنية التحتية والعمران، واستمرار القصف والقتل وتفكك كل مقومات الحياة، باتت عنواناً يومياً للمشهد الغزّي، أكثر من مليوني إنسان يعيشون في خيام النزوح ومراكز الإيواء في ظروف قاسية، وسط نقص شديد في الغذاء والدواء وانتشار الأمراض، في ظل حصار خانق يبدّد أي ملامح للحياة الطبيعية.

الضفة الغربية والقدس المحتلة 


وأضاف أن الضفة الغربية والقدس المحتلة ليستا بمنأى عن هذا المشهد؛ فالتصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر، والاستيطان يتوسع، والاعتقالات والمداهمات والاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات ما زالت تفرض واقعاً استعمارياً متصاعداً يهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين.


وأكد أبو عطيوى أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يشكّل فرصة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته الأخلاقية، عبر تقديم دعم إنساني وإغاثي وصحي عاجل لقطاع غزة، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس المحتلة.


وشدد على ضرورة وضع برامج وحلول عملية وسريعة لإعادة إعمار غزة والنهوض بواقعها الإنساني، إضافة إلى تبنّي مبادرة سلام عربية ودولية حقيقية تستند إلى حل الدولتين، بما يضمن للفلسطينيين حقهم في الحرية وإقامة دولتهم المستقلة.

الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوى الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية قطاع غزة

