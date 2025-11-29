القصة الكاملة لإعتداء تلميذ على زميله داخل مدرسة في سوهاج

شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمدينة سوهاج واقعة أثارت قلق أولياء الأمور، عقب تعرض تلميذ يبلغ من العمر عشرة أعوام للاعتداء داخل المدرسة على يد زميل له؛ ما أسفر عن إصابته بجروح سطحية في الرقبة والأذن، ونقله إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الجهات المعنية، يفيد بوصول طفل مصاب بجروح سطحية بالرقبة والاذن، ادعاء تعرضه لاعتداء من أحد زملائه داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

ووجهت الأجهزة المختصة بتحرير محضر بالواقعة والانتقال إلى مقر المدرسة لمعرفة ملابسات الموقف من أرض الواقع والاستماع لشهادات المعلمين والطلاب.

وحسب الفحص الأولي، تبين أن الطفل المصاب يُدعى يوسف م. م، يبلغ من العمر 10 سنوات، وأظهرت التقارير الطبية إصابته بجرح سطحي في الرقبة وآخر بالأذن اليسرى، وهي إصابات وصفت بأنها بسيطة، وسمحت المستشفى بخروجه بعد إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة.

وكشفت التحريات أن مشاجرة طفولية نشبت بين الطالبين داخل أحد الفصول الدراسية قبل بدء الحصة، تطورت سريعًا إلى شد وجذب، قبل أن يعتدي أحدهما على الآخر بوسيلة مجهولة تسببت في الجروح التي ظهر بها الطفل لدى وصوله للمستشفى.

فيما أكد عدد من المعلمين أنهم تدخلوا فور سماع أصوات الطلاب لفض الاشتباك، وتم استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب على الفور.

وباشرت الجهات التعليمية تحقيقًا داخليًا للوقوف على أسباب الواقعة، وأكد مسؤولون بالمدرسة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، سواء عبر تشديد المتابعة داخل الفصول، أو من خلال جلسات توعية للطلاب حول السلوكيات السليمة وأساليب التعامل داخل المدرسة.

وشددت مديرية التربية والتعليم بسوهاج على أنها ستتابع التحقيقات الجارية، مؤكدة أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن أي تجاوز سيُقابل بإجراءات رادعة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها داخل المدارس.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث وتحديد المسؤوليات.