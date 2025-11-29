جامعة سوهاج: صرف 2000 جنيه مكافأة لجميع العاملين.. تعرف على السبب

قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة وذلك تقديرًا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز.

أوضح أن المكافأة تصرف للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإدارتها والمستشفيات الجامعية نظير الجهد المبذول فى الأعمال التدريسية بالفصل الدراسي الأول.

وكذلك أعمال التقييمات الشهرية والميد تيرم، إضافة إلى مابذلوه من جهد فى المساهمة في أعمال التطوير للعملية التعليمية، خاصة ما قام به العاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال تلك الفترة.

وظهور الجامعة والمستشفيات بالمظهر اللائق في التعامل مع جميع الحالات القادمة لها واستقبالها، مضيفاً أن المكافأة تصرف أيضاً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين العمالة المؤقتة والاستعانة والمنتدبين والكادر الطبي بالمستشفيات.

جامعة سوهاج

كما تشمل العاملين المؤقتين والمتعاقدين من الصناديق الخاصة من نفس صناديق مرتباتهم.