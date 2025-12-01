التحفظ على جثة مجهولة غارقة بنهر النيل في القناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على جثة مجهولة عثر عليها غارقة في مياه نهر النيل بالقناطر الخيرية والاستعلام عن صاحبها.



وانتشلت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية جثة رجل غريق قبيل كوبري محمد علي، ولم يُعثر بحوزته على أي أوراق رسمية تكشف هويته، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالواقعة

وكان قد تلقى اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بلاغًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالعثور على جثة رجل طافية بمياه النيل.



وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتم تطويق المنطقة، كما جرى استدعاء فرق الإنقاذ النهري لاستخراج الجثمان.



وبالفحص، تبين أن الجثة لرجل في الأربعينيات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولم يُعثر بحوزته على أي أوراق رسمية تكشف هويته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.