انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
رسميا الٱن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي 14 ديسمبر في 3 مواد
هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
التطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا
دعاء الرزق في الصباح.. 4 آيات تنفي الفقر عن بيتك وبيوت الجيران
إلبسوا الشتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا
ضابط سابق: القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
رئيس لبنان: أبلغوا العالم بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم
حوادث

التحفظ على جثة مجهولة غارقة بنهر النيل في القناطر الخيرية

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على جثة مجهولة عثر عليها غارقة في مياه نهر النيل بالقناطر الخيرية والاستعلام عن صاحبها.


وانتشلت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية جثة رجل غريق قبيل كوبري محمد علي، ولم يُعثر بحوزته على أي أوراق رسمية تكشف هويته، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالواقعة 

وكان قد تلقى اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بلاغًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالعثور على جثة رجل طافية بمياه النيل.


وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتم تطويق المنطقة، كما جرى استدعاء فرق الإنقاذ النهري لاستخراج الجثمان.


وبالفحص، تبين أن الجثة لرجل في الأربعينيات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولم يُعثر بحوزته على أي أوراق رسمية تكشف هويته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

معاشات

زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ 2700 جنيه والأقصى 16700 بدءًا من يناير 2026

معاشات

اليوم.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

السلوكيات السلبية

النقل تناشد المواطنين دعم حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات المرورية السلبية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

