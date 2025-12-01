قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات
إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات
ولاء عبد الكريم

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن سوق الذهب في مصر شهد خلال الأسبوع الماضي موجة صعود واضحة، انعكست على أسعار عيار 21 الذي ارتفع بنسبة 3.31%، ليغلق عند مستوى 5625 جنيهًا للجرام مقابل 5445 جنيهًا في بداية الأسبوع، مسجلًا أعلى سعر له في أسبوعين عند 5630 جنيهًا.

وأوضح واصف أن الأداء الإيجابي في النصف الثاني من الأسبوع جاء مدعومًا بتحسن أسعار الذهب في البورصة العالمية التي عادت لتقترب من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، إلى جانب التحرك التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما أعطى دفعة إضافية للتسعير المحلي.

وأضاف أن الذهب المحلي حقق خلال شهر نوفمبر مكاسب قدرها 270 جنيها للجرام بزيادة 5.2%، مدفوع بشكل أساسي بصعود الأونصة عالميا بينما ظل سعر الصرف مستقرا في أغلب فترات الشهر، ما جعل السوق المحلي أكثر حساسية لتحركات البورصة الدولية.

وفيما يتعلق بأداء السوق العالمية، أشار واصف إلى أن الذهب استطاع إنهاء تداولات نوفمبر على ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، مستفيداً من تصاعد توقعات خفض الفائدة الأميركية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، وهي توقعات وصلت، بحسب قوله، إلى 88%.


وتابع أن هذا المناخ الداعم ساعد الأونصة على تجاوز مستوى 4150 دولارا ثم كسر حاجز 4200 دولار والإغلاق فوقه، في إشارة إلى استمرار الزخم الصاعد حتى إعلان موقف الفيدرالي في الاجتماع المرتقب.

وبشأن توقعات الذهب في مصر ، كشف إيهاب واصف، أن عيار 21 تمكن من اختراق مستويات فنية مهمة خلال الأسبوع الماضي، بينها 5550 ثم 5600 جنيه للجرام، وهو ما عزز احتمالات استكمال الاتجاه الصاعد في المدى القريب.

قال واصف إن أسعار الذهب عالميا تستهدف الآن اختبار مستوى 4245 دولاراً للأونصة، وفي حال نجاحها في تجاوزه، قد يعاود المعدن الأصفر التحرك قرب 4300 دولار، وهو مستوى سيكون كافيا مع استمرار الضغوط على سعر الصرف لدفع عيار 21 في مصر إلى تجاوز حاجز 5700 جنيه للجرام.

وأضاف أن هذا السيناريو يبقى هو الاقوي في ظل الرهانات القوية على خفض الفائدة الأميركية، والتي عادة ما تدعم الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب، مؤكدًا أن السوق المحلية يتفاعل سريعًا مع أي مكاسب جديدة في الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

الذهب سعر الذهب اسعار الذهب اليوم ارتفاع الذهب

