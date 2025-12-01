استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

استقر اليوم سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلي المصري، عند 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان، 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

ونرصد لكم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.60جنيه للشراء.

- 47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 47.54 جنيه للشراء .

- 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.53جنيه للشراء.

- 47.63جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.53 جنيه للشراء.

- 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

- 47.55 جنيه للشراء .

- 47.65 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.50جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.52 جنيه للشراء.

- 47.62 جنيه للبيع.