الوزراء: تطوير محيط الأهرامات يستهدف تحسين تجربة السائح مع الحفاظ على الطابع التراثي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
الموقف القانوني للقائمة الوطنية بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

أمل مجدى

استقر اليوم سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلي المصري، عند 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان، 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

ونرصد لكم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه  للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.60جنيه للشراء.

- 47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 47.54 جنيه للشراء .

- 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.53جنيه للشراء.

- 47.63جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.53 جنيه للشراء.

- 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى  الخليجى

- 47.55  جنيه للشراء .

- 47.65 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.50جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.52 جنيه للشراء.

- 47.62 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار استثمار سعر الدولار فى البنوك

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

