تحديث واستخراج بطاقة التموين 2025 خطوة بخطوة | رابط مباشر

تحديث بطاقة التموين
تحديث بطاقة التموين
رشا عوني

يبحث الكثير عن خطوات تحديث بطاقة الدعم التمويني لضمان الحصول على الدعم المقدم من الوزارة بشكل مستمر، خاصة مع فتح خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين . 

وشددت الوزارة على أن تحديث البيانات بدقة يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار صرف السلع التموينية للمستحقين، فضلًا عن كونه بوابة لفتح المجال أمام دخول مستفيدين جدد، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

تحديث بطاقة التموين 

تحديث بطاقة التموين خطوة بخطوة 

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هــنــا.

ـ تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار «خدمات التموين».

ـ الضغط على «تحديث البيانات» أو «تفعيل البطاقة».

ـ إدخال البيانات المطلوبة بدقة، ثم انتظار كود التفعيل.

تحديث بطاقة الدعم التمويني 

تُعتبر عملية تحديث البيانات من الخطوات الأساسية لتحسين فعالية نظام الدعم التمويني، حيث أعلنت عنها الحكومة للأسباب التالية:

  • إزالة الأخطاء مثل تكرار الأسماء أو وجود أفراد متوفين.
  • حذف الأفراد المسافرين إلى خارج البلاد لفترات طويلة.
  • ضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
  • تقليل احتمالات سوء استغلال النظام، حيث يتم التأكد من أن البيانات المسجلة حقيقية ومحدثة.
تحديث بطاقة التموين 

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة

١- اولا يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم نموذج طلب استخراج بطاقة جديدة مرفقًا بالمستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين.

- مستند يُثبت أحقية الأسرة في الحصول على بطاقة تموينية وفقًا للضوابط المحددة.

٢- بعد ذلك، يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية حالية لأي من أفراد الأسرة، ثم يُرسل النموذج إلى مركز الخدمة المختص من خلال سِرْكي التسليمات المعتمدة.

٣-ويقوم مركز الخدمة بإدخال البيانات على النظام، ويتم خلال أسبوعين طباعة البطاقة الذكية ورقمها السري، ثم تُرسل البطاقة إلى مكتب التموين.

٤-وأخيرًا، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة بعد التحقق من البيانات، ثم يذهب إلى مركز الخدمة للحصول على الرقم السري الخاص بها لتفعيلها.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 

وقد أعلنت وزارة التموين بدء إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً من يوم الأحد 14 سبتمبر ويستمر لمدة 3 أشهر في بورسعيد كمرحلة أولى .

والاستمارة الجديدة  تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

اضافة المواليد على التموين 

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد

إضافة المواليد على التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي من هنا https://digital.gov.eg/.

2-اختيار خدمة التموين، ثم الضغط على خيار «إضافة الأبناء غير المقيدين».

3-تسجيل رقم الهاتف والرقم السري الخاص بالمستخدم.

4-إدخال الاسم الأول للأم (الوالدة).

5-اختيار «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

6-تسجيل اسم المولود رباعيًا، بالإضافة إلى الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

7-تحديد صلة القرابة، مع اختيار «ضم الأبناء».

8-الضغط على زر «إضافة» لإتمام الطلب.

9-تُتيح المنصة للمواطن تقديم طلب إضافة مولود واحد فقط، وفي حال تقديم أكثر من طلب سيتم حذف جميع الطلبات المقدمة.

