قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكيم يهنئ نجله “الغزال” بعد تألقه في الدوري الإسباني
الإفتاء توضح أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة.. اعرف الوقت المناسب
قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة
ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط

اضافة المواليد على التموين
اضافة المواليد على التموين
رشا عوني

إضافة المواليد على التموين .. أكثر ما يشغل بال ملايين المواطنين حالياً بعد إعلان وزير التموين عن فتح خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد بدء هذه الخدمة في بورسعيد تجريبياً لمدة 3 أشهر من خلال استمارة تحديث البيانات الإليكترونية . 

تحديث بيانات بطاقة التموين2025

ويُعد التحديث خطوة أساسية لـ استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته في فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، إذ يمكن لجميع أرباب الأسر استيفاء الاستمارة، وليس فقط المستفيدين الحاليين من الدعم التمويني، بما يسمح بإضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

خطوات تحديث بيانات التموين عبر منصة مصر الرقمية :

  • الدخول إلى المنصة عبر الرابط: هنا
  • اختيار "تصفح الخدمات".
  • من القائمة يتم اختيار قطاع "التموين".
  • تحديد خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".
  • قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • الضغط على "بدء الخدمة" واستكمال إدخال البيانات المطلوبة.
تعرف على كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 ورابط التفعيل إلكترونيا
اضافة المواليد على التموين2025

تحديث بيانات بطاقة التموين 2025

تُعتبر عملية تحديث البيانات من الخطوات الأساسية لتحسين فعالية نظام الدعم التمويني، حيث أعلنت عنها الحكومة للأسباب التالية:

  • إزالة الأخطاء مثل تكرار الأسماء أو وجود أفراد متوفين.
  • حذف الأفراد المسافرين إلى خارج البلاد لفترات طويلة.
  • ضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
  • تقليل احتمالات سوء استغلال النظام، حيث يتم التأكد من أن البيانات المسجلة حقيقية ومحدثة.

وتهدف وزارة التموين من خلال هذه الإجراءات إلى تصحيح أي خلل قد يحدث في النظام لضمان التوزيع العادل والدقيق للمساعدات التموينية.

طريقة إضافة المواليد على التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي من هنا https://digital.gov.eg/.

2-اختيار خدمة التموين، ثم الضغط على خيار «إضافة الأبناء غير المقيدين».

3-تسجيل رقم الهاتف والرقم السري الخاص بالمستخدم.

4-إدخال الاسم الأول للأم (الوالدة).

5-اختيار «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

6-تسجيل اسم المولود رباعيًا، بالإضافة إلى الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

7-تحديد صلة القرابة، مع اختيار «ضم الأبناء».

8-الضغط على زر «إضافة» لإتمام الطلب.

9-تُتيح المنصة للمواطن تقديم طلب إضافة مولود واحد فقط، وفي حال تقديم أكثر من طلب سيتم حذف جميع الطلبات المقدمة.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025، تفاصيل - إيجي إن
تحديث بطاقات التموين

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 

ومن المقرر بحسب وزارة التموين أنه سيتم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية ولسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد
اضافة المواليد للتموين 2025 اضافة المواليد الجدد اضافة المواليد على بطاقة التموين نحديث بيانات بطاقات التموين وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الجدد بالعام الدراسي والعلماء الفائزين ضمن قائمة ستانفورد

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الأئمة والدعاة من 8 دول

مرصد الأزهر يستقبل وفد الأئمة والدعاة من 8 دول

دعاء الرياح

دعاء الرياح .. ردد أفضل أدعية الحفظ والوقاية من شرها

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد