تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط

إضافة المواليد على التموين .. أكثر ما يشغل بال ملايين المواطنين حالياً بعد إعلان وزير التموين عن فتح خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد بدء هذه الخدمة في بورسعيد تجريبياً لمدة 3 أشهر من خلال استمارة تحديث البيانات الإليكترونية .

تحديث بيانات بطاقة التموين2025

ويُعد التحديث خطوة أساسية لـ استمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته في فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، إذ يمكن لجميع أرباب الأسر استيفاء الاستمارة، وليس فقط المستفيدين الحاليين من الدعم التمويني، بما يسمح بإضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

خطوات تحديث بيانات التموين عبر منصة مصر الرقمية :

الدخول إلى المنصة عبر الرابط: هنا

اختيار "تصفح الخدمات".

من القائمة يتم اختيار قطاع "التموين".

تحديد خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على "بدء الخدمة" واستكمال إدخال البيانات المطلوبة.

تُعتبر عملية تحديث البيانات من الخطوات الأساسية لتحسين فعالية نظام الدعم التمويني، حيث أعلنت عنها الحكومة للأسباب التالية:

إزالة الأخطاء مثل تكرار الأسماء أو وجود أفراد متوفين.

حذف الأفراد المسافرين إلى خارج البلاد لفترات طويلة.

ضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

تقليل احتمالات سوء استغلال النظام، حيث يتم التأكد من أن البيانات المسجلة حقيقية ومحدثة.

وتهدف وزارة التموين من خلال هذه الإجراءات إلى تصحيح أي خلل قد يحدث في النظام لضمان التوزيع العادل والدقيق للمساعدات التموينية.

طريقة إضافة المواليد على التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي من هنا https://digital.gov.eg/.

2-اختيار خدمة التموين، ثم الضغط على خيار «إضافة الأبناء غير المقيدين».

3-تسجيل رقم الهاتف والرقم السري الخاص بالمستخدم.

4-إدخال الاسم الأول للأم (الوالدة).

5-اختيار «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

6-تسجيل اسم المولود رباعيًا، بالإضافة إلى الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

7-تحديد صلة القرابة، مع اختيار «ضم الأبناء».

8-الضغط على زر «إضافة» لإتمام الطلب.

9-تُتيح المنصة للمواطن تقديم طلب إضافة مولود واحد فقط، وفي حال تقديم أكثر من طلب سيتم حذف جميع الطلبات المقدمة.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

ومن المقرر بحسب وزارة التموين أنه سيتم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية ولسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

