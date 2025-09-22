قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
ببولاق الدكرور والدقي.. محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق
حالة طرد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجيت وغزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025
التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ، والذي بدأ يوم الأحد 14/7/2025 ولمدة 3 أشهر تجريبيًا في محافظة بورسعيد ضمن استمارة تحديث البيانات.

وكان أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء العمل رسميًا باستمارة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى من مشروع وطني يستهدف تدقيق البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 

ومن المقرر بحسب وزارة التموين أنه سيتم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية ولسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

أشار وزير التموين إلى أن الاستمارة تفتح الباب أمام فئات بعينها للاستفادة من ميزة إضافة المواليد، وتشمل:

  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط لإضافة المواليد عبر الاستمارة، أهمها أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة لاحقًا، وأن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة، إلى جانب التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات الرسمية المرفقة.

بورسعيد أول محافظة تطبق النظام الموحد

محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي تشهد تطبيق النظام الجديد، والذي يدمج خدمات التموين مع منظومة شاملة تشمل التأمين الصحي، الخبز، المعاشات، إضافة إلى برامج تكافل وكرامة الاجتماعية. 

ويهدف هذا التوجه إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات للمواطنين عبر بطاقة موحدة تستخدم في صرف الدعم المالي والقروض والخدمات المختلفة.

دمج الخدمات في بطاقة موحدة

النظام الجديد يمكّن المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الحكومية عبر بطاقة واحدة، مما يساهم في تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات الحكومية.

ووفقًا لتصريحات الوزيرين، فإن الحكومة تخطط لتعميم هذه التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات.

أهمية تحديث البيانات

أكد وزيرا التموين والاتصالات أن تحديث البيانات بدقة يمثل حجر الأساس لاستمرار صرف الدعم التمويني الحالي، ويمثل أيضًا خطوة مهمة لإدخال مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

دعوة المواطنين للمشاركة

دعا الوزيران جميع المواطنين في محافظة بورسعيد، سواء من المستفيدين من الدعم أو غير المستفيدين، إلى الالتزام باستكمال الاستمارة وتحديث بياناتهم بدقة.

مزايا استمارة تحديث البيانات

تتيح الاستمارة للمواطنين استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، ما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للدعم ومنع ازدواجية الصرف.

 كما أن الاستمارة تسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.

محتويات الاستمارة

تشمل الاستمارة بيانات أساسية عن المواطن وأسرته، مثل محل الإقامة، الحالة الصحية، المؤهلات الدراسية، البيانات الوظيفية، إضافة إلى تفاصيل عن الشركات والمركبات المملوكة.

التوسع التدريجي على مستوى الجمهورية

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة، حيث يُخطط لتطبيق النظام تدريجيًا في باقي المحافظات بعد نجاح المرحلة الأولى في بورسعيد.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المستندات الرسمية التي يجب تقديمها من قِبل المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين ضمن آلية تحديث البيانات الجديدة، وذلك لضمان دقة المعلومات واستحقاق الدعم.

المستندات الأساسية لإضافة المواليد

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.
  • شهادة ميلاد المولود الجديد.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.
  • إقرار بيانات يتم استخراجه من مكتب التموين.

مستندات خاصة بالحالات الاستثنائية

  • في حالة استشهاد الوالد: يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.
  • في حالة الاستفادة من برامج الدعم: يشترط تقديم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- يتم الدحخول على بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/categories 

- اختيار خدمات التموين.

- الضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- كتابة الاسم الأول للأم.

- ادخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.

- ادخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- الضغط على أيقونة «إضافة»

إضافة المواليد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 بورسعيد موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين الفئات المستحقة لإضافة المواليد شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد