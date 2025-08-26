طلبات إحاطة على طاولة النواب.. برلماني يطالب بسرعة إضافة المواليد لبطاقات التموين.. وآخر يناشد بتوفير فرص عمل للشباب

برلماني يطالب بإصدار بطاقة تموين لمستحقى معاش تكافل وكرامة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة تناولت ملفات هامة ، أبرزها توفير فرص العمل وإضافة المواليد على بطاقات التموين.

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير المالية ، ووزير التموين والتجارة الداخلية ، ووزير الدولة للانتاج الحربى ، بشأن تأخير إضافة أفراد لبطاقات التموين أو إصدار بطاقة تموين لمستحقى معاش تكافل وكرامة و حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة .

وأشار منصور إلى التوجيه الوزارى رقم (51) الصادر بتاريخ 8/12/2022 من وزير التموين والتجارة الداخلية ، الذي نص على أحقية هؤلاء فى الإضافة لبطاقات التموين.

وطالب النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ مجموعة من السياسات والخطط الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وما يعانيه الشباب من صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة ، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الحكومة لمجموعة من الاجراءات لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص الوطنى باعتباره من اهم القطاعات فى الوقت الراهن لتوفير فرص العمالة للشباب.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى فى سؤال توجه به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وأحمد كجوك وزير المالية قائلاً : ما هي الخطط والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة؟ وكيف تخطط الحكومة لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما هي البرامج التي ستُقدم لدعم هذه المشاريع ؟ .



في سياق متصل ، تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الحكومة عن مواجهة حروب الشائعات وحماية الأمن القومي المعلوماتي ، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا هائلة لترسيخ الأمن والاستقرار، لا تزال الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس حملاتها الممنهجة في نشر الأكاذيب والشائعات حول الأوضاع الداخلية وخاصة ما يتعلق بعمل وزارة الداخلية وأقسام الشرطة في محاولة يائسة لإثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.

وقال " أمين " في بيان: لقد كان آخر الأمثلة على ذلك الزعم الكاذب بوفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب، بينما أثبتت الحقائق – كما أوضح المصدر الأمني – أن الأمر مجرد مشاجرة بين النزيل وعدد من رفقائه داخل الحجز انتهت بوفاته في المستشفى، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين .