كل ما تريد معرفتة عن شروط الترشح بمجلس النواب

مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بدأت الأحزاب السياسية استعداداتها المبكرة لخوض معركة انتخابية مرتقبة، في ظل توقعات بمنافسة شرسة على المقاعد الفردية والقوائم، خصوصًا مع اقتراب موعد الاقتراع في نوفمبر المقبل.

موعد انتخابات مجلس النواب 2025

وفق مصادر سياسية مطلعة، من المنتظر أن تبدأ الإجراءات الرسمية للانتخابات خلال الشهر المقبل، تمهيدًا لإجراء التصويت قبل نهاية العام، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الأحزاب والمستقلين، في ظل رغبة الكثيرين بالظفر بمقعد داخل البرلمان.

شروط الترشح لـ مجلس النواب طبقًا للدستور والقانون

ينص الدستور على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد.

ويشترط في المرشح أن يكون:

مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي.

بلغ 25 عامًا على الأقل يوم فتح باب الترشح.

أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

كما يتطلب القانون ألا يكون قد سقطت عضويته بقرار سابق من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إلا إذا زال الأثر القانوني لهذا الإسقاط.

اختصاصات مجلس النواب وفق الدستور



حددت المادة 101 من الدستور مهام مجلس النواب، وعلى رأسها:

التشريع

إقرار السياسة العامة للدولة

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

اعتماد الموازنة العامة وخطة التنمية

تقسيم الدوائر ونظام الانتخاب



يُحدد القانون نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بنسب مختلفة، وفق ما تحدده اللجنة العليا للانتخابات.