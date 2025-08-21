قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
برلمان

حماة الوطن يبدأ أولى اجتماعات الترتيب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

بدأت اليوم أولى اجتماعات حزب حماة الوطن، لبحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب - رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ. 

ناقش الاجتماع، معايير اختيار مرشحي الحزب المقرر الدفع بهم في انتخابات مجلس النواب 2025، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم الانتخابية.

تم التأكيد خلال الاجتماع، على عدة ضوابط في شأن اختيار المرشحين، بما يتماشى مع رؤية حزب حماة الوطن، ووفقا لأهدافه التشريعية والرقابية.

كما تم التوافق على اختيار أفضل الكوادر في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع أمانات حماة الوطن في مختلف المحافظات، لاسيما فيما يتعلق بالسيرة الطيبة والحضور الجماهيري، وكذلك القدرة على العمل العام، وخدمة قضايا المواطنين.

وتطرق الاجتماع، إلى الترتيبات الخاصة بخطط الانتشار والتواجد الحزبي في هذه المرحلة، لتعزيز قدرات حماة الوطن في خوض الانتخابات وتحقيق النسبة الملائمة من المقاعد داخل مجلس النواب، بالتنسيق مع القوى السياسية.

انتخابات مجلس النواب 2025 حزب حماة الوطن مجلس النواب 2025 مجلس النواب اللواء أحمد العوضي النائب أحمد بهاء شلبي

