أحزاب تعلن عن استعدادها لخوض انتخابات مجلس النواب وتحدد مرشحيها على المقاعد الفردية.. ويؤكدون: الأعداد أولية وقابلة للزيادة

ـ مقاعد مجلس النواب تشعل المنافسة بين الأحزاب

ـ رئيس الوفد: سنخوض انتخابات مجلس النواب بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية

ـ أمين عام حزب التجمع: 45 أبدوا رغبة في الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية

ـ رئيس حزب الجيل: سنخوض انتخابات مجلس النواب بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية

أعلنت عدد من الأحزاب عن استعدادها لخوض انتخابات مجلس النواب ، وكشف بعضها عن عدد مرشحيها على المقاعد الفردية.

في البداية كشف الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عن استعدادات حزب الوفد لانتخابات مجلس النواب.

وأعلن يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن عدد مرشحي حزب الوفد على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.

وأكد رئيس حزب الوفد أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.

وقال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية ، إنه منذ حوالي 8 أشهر بدأ حزب التجمع في عملية قياس لقواعده الجماهيرية في المحافظات، وهذا كان مرهونًا بالمرحلة الثالثة في خطة المتابعة التنظيمية للحزب في كل المحافظات.

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": خلال هذه المرحلة طلبنا من المحافظات أن ترد باستمارة على الراغبين للترشح في الانتخابات البرلمان على النظام الفردي ، وبالتالي بدأت المحافظات تستجيب لهذه الدعوات، كما أننا لدينا مرشحون لم تتوقف دعايتهم الانتخابية منذ نهاية الانتخابات الماضية ممن لم يوفقوا.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية، إلى أن لدينا مرشحين موجودين على الأرض يقومون بعملهم، كما أن المحافظات ردت علينا منذ أشهر.

وتابع: لدينا 45 زميلا أبدوا رغبة في الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وهذا العدد أولي ربما يزيدوا الأيام القادمة، وربما تأتي إلينا ترشيحات جديدة من بعض زملائنا.

وكشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.