يمامة يصدر قرارا تنظيميا بشأن استعدادات حزب الوفد لانتخابات مجلس النواب.. مستند

أصدر الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد قرار تنظيمي بشأن استعدادات حزب الوفد لانتخابات مجلس النواب.

وقال يمامة : بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي لحزب الوفد قرار أنه في إطار الاستعداد لانتخابات مجلس النواب تقسم محافظات الجمهورية إلى الدوائر الاتية:

١ - دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وتشمل المحافظات الاتية:

( القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ).

٢ - دائرة قطاع شرق الدلتا وتشمل المحافظات الاتية:

( الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).

٣ - دائرة قطاع غرب الدلتا وتشمل المحافظات الاتية:

( الاسكندرية - البحيرة - مطروح ).

٤ - دائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد وتشمل المحافظات الاتية:

( الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر).

أن يتولى رؤساء اللجان العامة في القطاعات المشار إليها ترشيح ٣ مرشحين على النظام الفردي من كل محافظة ، على ألا يكون هناك أكثر من مرشحين عن نفس الدائرة في أي محافظة من المحافظات بإسم حزب الوفد.

على أن تسلم تلك الترشيحات إلى مكتب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد في موعد غايته ١٧ أغسطس.

وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.