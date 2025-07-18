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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماقلتش مذكور في القرآن .. تعليق رئيس حزب الوفد بعد تصريحه الصادم

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة
قسم التوك شو

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إنه لم يذكر أن الحزب مذكور في القرآن، وأن ما قاله أن الحزب وفدا سياسيا وليس إرثا، وعندما انتهى الحديث لم تكن مداعبة.

وأضاف رئيس حزب الوفد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن المقصد أنه كان دعاء وأشار إلى أية قرآنية وسورة مريم، لافتا إلى أنه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا هذا دعاء.

الهجوم من أنصار الإخوان

وأكد على أن هذا الهجوم من أنصار الإخوان الذين انزعجوا، مشيرا إلى أن هناك خلط في الأوراق وعبث مقصود من البعض".

وشدد رئيس حزب الوفد على أن القرآن الكريم موجود قبل وجود الأحزاب السياسية.

الوفد حزب الوفد رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة القرآن

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