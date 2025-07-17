يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا.. يمامة: حزب الوفد ذكر في القرآن الكريم

أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد يستعد بكل قوة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في يناير، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الحزب يضم نخبة من الكفاءات الوطنية، وفريقًا آخر نأمل أن يهديه الله إلى ما فيه مصلحة الحزب والوطن، بحسب تعبيره.

وقال عبد السند يمامة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حزب الوفد مذكور في القرآن، لقوله تعالي “يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا”

وتابع رئيس حزب الوفد،أن حزب الوفد قائم على مؤسسات وانتخابات داخلية شفافة، وأن الهيئة العليا من حقها سحب الثقة، كما أن رئيس الحزب من حقه حل الهيئة العليا، ولكن في النهاية فإن الهيئة الوفدية هي الحكم الفصل.

