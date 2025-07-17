رئيس حزب الوفد: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الضياع ووقف إلى جانب إرادة الشعب

أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من الضياع ووقف إلى جانب إرادة الشعب، في ثورة 30 يونيو.

وقال يمامة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الدولة وقفت بجانب الشعب السوداني وعملت على حل الأزمة السودانية ، مؤكدا أن الشعب المصري مرتبط بوطنه ويظهر معدنه الأصلي في الأزمات.

وتابع رئيس حزب الوفد، أن الوضع الذي تمر به المنطقة صعب للغاية، مؤكدا أنه على الرغم من الصعوبات التي نمر بها إلا أن هناك استقرار اقتصادي اجتماعي.



وأشار إلى أن هناك أهمية للتآلف والتنوع بين الأحزاب والقوى السياسية في مصر، إذ أن هذا التنوع والتعدد أساسيان في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ودعم ركائز أمن واستقرار الوطن، من خلال تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.



