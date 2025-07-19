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أخبار التوك شو| تعليق رئيس حزب الوفد بعد تصريحه الصادم.. ورسالة لـ شيرين على الهواء .. الأسباب الشائعة للنزيف لدى السيدات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تعليق رئيس حزب الوفد بعد تصريحه الصادم.. ورسالة لـ شيرين على الهواء .. الأسباب الشائعة للنزيف لدى السيدات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
قسم التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

ماقلتش مذكور في القرآن .. تعليق رئيس حزب الوفد بعد تصريحه الصادم
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إنه لم يذكر أن الحزب مذكور في القرآن، وأن ما قاله أن الحزب وفدا سياسيا وليس إرثا، وعندما انتهى الحديث لم تكن مداعبة.

خبير علاقات دولية: زيجات امرأة الجولاني تثير الشكوك عن دور استخباراتي خفي
علق الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، على ما تم تسريبه مؤخرًا من وثائق، كشفت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بزواج إحدى السيدات التي ارتبطت بعدد من أخطر قيادات التنظيمات الإرهابية، كان آخرهم أبو محمد الجولاني، زعيم ما يُعرف بهيئة تحرير الشام.

اعملي حسابك | رسالة صادمة لـ شيرين على الهواء لهذا السبب
أكد الكاتب أحمد السماحي، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كان يجب على المحيطين بها أن يُخبرونها بأن المسرح ليس لعبة وأنه له قدسية خاصة تتطلب التحضير الجيد.

مصطفى بكري: التاريخ سيكتب فصولا نفخر بها لصمودنا أمام المخططات الصهيونية
قال الإعلامي مصطفى بكري: “نحن أمة عربية واحدة، دافع عنها الزعيم جمال عبد الناصر،  وكان يعرف من معنا ومن ضدنا منذ بداية تولية الحكم في مصر”.

العلاج بـ بول الإبل والرقية الشرعية .. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن جميع الأمراض لها علاج إلا الموت لا يكون له علاج موضحًا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء، إلا أنزل معه شفاء، إلا الموت، والهرم ".

مفاجأة.. نغم صالح تكشف عن ألبومها الجديد وأغنية «يا فلسطينية»
كشفت الفنانة نغم صالح عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد، مؤكدة أنها طرحت حتى الآن 4 أغنيات من الألبوم، وهي "شلق"، "طوفان"، "ضعفي"، و"الزار" التي صدرت مؤخرًا، مشيرة إلى أن هناك أغنيتين جديدتين سيتم طرحهما قريبًا.

رئيس الحكومة اليمنية: انهيار العملة لا يمثل أزمة اقتصادية فقط
قال الدكتور سالم بن بريك، رئيس وزراء اليمن إن مظاهر الحياة بدأت تعود تدريجيًا في بعض المناطق، وهناك مؤشرات تحسن مقارنة بالسنوات الماضية، بالتزامن مع جهود أمنية تُبذل لبسط الاستقرار الداخلي، مؤكدًا أن الأمن هو المدخل الأساسي لأي تحول اقتصادي حقيقي.

كاتبة فيلم اللعب في الدماغ تكشف تفاصيل جديدة عن العمل
كشفت الكاتبة مي سمير، كاتبة فيلم "اللعب في الدماغ"، تفاصيل جديدة عن العمل، مشيرة إلى أن الفيلم يرد بشكل علمي وموثق على النظريات التي تزعم أن الكائنات الفضائية هي التي بنت الحضارة المصرية القديمة، وخاصة الأهرامات.

خبير اقتصادي: مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة
أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن مصر أصبحت الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل ما تبذله الدولة من جهود في تحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية.

حسام موافي يكشف عن أكثر الأسباب الشائعة للنزيف لدى السيدات
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن النزيف الحاد لدى المرأة يمكن أن يحدث نتيجة لعدة أسباب تتراوح بين مشكلات موضعية في الرحم إلى حالات عامة في الجسم قد تؤثر على نظام التجلط.

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