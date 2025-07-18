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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: الاحتلال يجسد سقوطه الأخلاقي باستهدافه كنيسة دير اللاتين بغزة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

أدان فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل المشين يُمثّل اعتداءً صارخًا على دور العبادة، وتجسيدًا واضحًا لحالة السقوط الأخلاقي التي بلغها الاحتلال، واستهانةً بالمواثيق الدولية التي تُحرِّم المساس بالمقدسات الدينية تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيانه اليوم، الجمعة، أن استهداف دور العبادة من مساجد و كنائس، لهي جريمة حرب مكتملة الأركان، تمسُّ حرمة العقيدة، وتعبِّر عن عجز الاحتلال عن التمييز بين ساحات القتال والأماكن المقدسة، في خرقٍ فاضحٍ ومتكرر لكل قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن استمرار الاحتلال في استباحة المقدسات يُنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار، ويكشف عن إصرارٍ ممنهجٍ على إذلال الشعب الفلسطيني، والنيل من رموزه الدينية، دون أدنى اعتبار لقدسية الأديان أو حرمة الإنسان. 

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدينية إلى تحرك فوري وفعّال لوقف هذا التصعيد الخطير، ومحاسبة من يقفون وراءه، وضمان حماية دور العبادة من الانتهاك والتدنيس، انطلاقًا من المبادئ التي تأسست عليها الإنسانية، لا سيّما في أوقات الحروب والنزاعات.

مفتي الجمهورية يؤدي شعائر صلاة الجمعة اليوم بـ المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق

وكان أدى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، شعائر صلاة الجمعة اليوم بـ المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، وذلك خلال مشاركة فضيلته في مراسم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير ساحة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة من ساحة المسجد الإبراهيمي، الدكتور محمد فكيه سهيل، إمام المسجد، وجاءت بعنوان "الاتحاد قوة"، ودعا فيها إلى ترسيخ قيم التماسك المجتمعي، ونبذ مظاهر الشقاق والتعصب، وتعزيز أواصر المحبة والوحدة بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن قوة الشعوب في اتحادها، وأن الاستقرار ثمرة الوفاق والتآزر.

وأثنى فضيلة مفتي الجمهورية، على الجهود المبذولة في أعمال التطوير، مشيدًا بما توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رعاية واهتمام بالمساجد والمزارات الدينية، مؤكدًا أن هذه الجهود تترجم عناية الدولة بهوية مصر الحضارية والدينية، وتجسّد احترامها لتراثها الروحي العريق، كما حرص فضيلته على زيارة ضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، رحمه الله تعالى ورضي عنه.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، للمحافظة ومشاركته في افتتاح المرحلة الأولى من تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي، مشيرًا إلى أن الزيارة الكريمة تُضفي على المناسبة طابعًا روحيًّا وعلميًّا مميزًا، وتُجسد عمق ارتباط المؤسسات الدينية الوطنية بالمجتمع. 

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ تفخر بانتماء فضيلة المفتي إليها، وتتشرف بكونه أحد أبنائها الأجلاء الذين رفعوا اسمها في رحاب العلم والدعوة والإفتاء، مؤكدًا أن حضوره يُعد مصدر اعتزاز لأبنائها، ودليلًا على تواصل العلماء مع جذورهم وأهلهم وبيئاتهم التي ينتمون وينتسبون إليها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم دار الإفتاء المصرية لكل جهد يُعلي من شأن بيوت الله، ويُعزز من مكانتها روحًا ومعنًى، لا سيما ما يتصل بمساجد ومزارات أولياء الله الصالحين التي تمثل جزءًا أصيلًا من الوجدان المصري والإسلامي.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي استهداف كنيسة دير اللاتين كنيسة دير اللاتين غزة

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