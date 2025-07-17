قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: قدمنا الشهداء وواجهنا التشكيك في كافة إنجازات الدولة
تنمية رئيسية بكافة الملفات.. نائب محافظ الجيزة خلال حوارها مع صدى البلد: إصدار كتيب إرشادي لتطوير الهوية البصرية وإنقاذ آلاف الفتيات والأولاد من تعذيب أسرهم
تقديم 2.02 مليون خدمة طبية ضمن «100 يوم صحة» خلال يومين فقط
تقدم في مفاوضات غزة بشأن الانتشار الإسرائيلي في القطاع
مفتي الجمهورية: الإعلام شريك أصيل في تعزيز الوعي الديني ومواجهة الشائعات
أشرف زكي ينفي خبر وفاة زيزي مصطفى
"مش لاقيينه"| إختفاء ملف طالب إعدادية من مدرسته في الفيوم.. والتعليم تحقق
ديانج يرفض عرض تجديد الأهلي.. ناد سعودي على طاولة المفاوضات
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك
أشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل اعتد اء شاب على صغير يبيع العسلية بالمحلة |صور
بن جفير: أدعو نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل
توافق مصري-سعودي شامل يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. ويؤكد: علاقاتنا أقوى من حملات التشويش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: الإعلام شريك أصيل في تعزيز الوعي الديني ومواجهة الشائعات

مفتي الجمهورية: الإعلام شريك أصيل في تعزيز الوعي الديني ومواجهة الشائعات
مفتي الجمهورية: الإعلام شريك أصيل في تعزيز الوعي الديني ومواجهة الشائعات
إيمان طلعت

أكد أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن رسالة الإعلام تعد عنصرًا فاعلًا في تشكيل الوعي الديني، وشريكًا أصيلًا في التصدي للمفاهيم المغلوطة، وتحصين المجتمعات من دعاوى الفتنة والتطرف، موضحًا أن تغطية القضايا الدينية تتطلب وعيًا راسخًا بطبيعة الخطاب الشرعي، ومهنية عالية في تناول الفتوى، وحرصًا دائمًا على الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، لما لذلك من أثر كبير في مواجهة الشائعات التي تُروَّج أحيانًا عبر منصات غير متخصصة.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلته بالصحفيين المختصين بتغطية الشأن الديني في ختام البرنامج التدريبي المتخصص الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت عنوان «إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد»، بهدف مواجهة فوضى الفتاوى وتعزيز الوعي الإعلامي بقضايا الإفتاء. وقد أُقيم البرنامج برعاية كريمة من فضيلة مفتي الجمهورية على مدار خمسة أيام.

وأشار مفتي الجمهورية خلال اللقاء إلى مسؤولية الإعلام في نقل الخطاب الديني بدقة، محذرًا من تداعيات التناول غير المنضبط وما يسببه من تشويش على المفاهيم الدينية في الوعي العام، مبينًا أن التكامل بين الإعلام والمؤسسات الدينية يعد ضرورة ملحّة لنشر ثقافة الاعتدال وتعزيز الفهم الصحيح للدين، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي للسادة الصحفيين المشاركين في هذا البرنامج، مرحبًا بكافة الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي في المجال الديني، واستعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم مزيد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تدعم الإعلام المهني وتُرسّخ القيم الدينية في ضمير المجتمع.

من جانبهم، أعرب الصحفيون والإعلاميون المشاركون في هذا البرنامج عن تقديرهم العميق لدار الإفتاء المصرية، وامتنانهم لفضيلة أ.د نظير عياد، مفتي الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذا البرنامج وحرصه على اللقاء المباشر، مؤكدين أن البرنامج التدريبي مثّل إضافة نوعية في الجانبين المهني والمعرفي، وساهم في تعميق الفهم، وصقل أدوات التناول الإعلامي للشأن الديني، على نحو يُعينهم على أداء رسالتهم بمسؤولية ووعي.

هذا، وقد شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع فضيلة مفتي الجمهورية، استعرض فيه الصحفيون المشاركون رؤاهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير التغطية الإعلامية للقضايا الدينية، وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات الإفتائية ووسائل الإعلام، بما يسهم في بناء خطاب ديني متزن يصل إلى الناس بلغة إعلامية رصينة.

مفتي الجمهورية إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد دار الافتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: لهذا السبب يميز القرآن بين "عباد" و"عبيد"

خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن الكريم أو السنة هلك كما هلك ابن نوح

الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد: مسابقات الأزهر تصنع طالبًا واثقًا يُعبر عن نفسه ‏ويخدم دينه ووطنه‏

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد