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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يفتتح أعمال تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق

مفتي الجمهورية يفتتح أعمال تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي
مفتي الجمهورية يفتتح أعمال تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي
محمد شحتة

أدى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، شعائر صلاة الجمعة اليوم بـ المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، وذلك خلال مشاركة فضيلته في مراسم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير ساحة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

مفتي الجمهورية يستمع لخطبة الجمعة من ساحة المسجد الإبراهيمي

وألقى خطبة الجمعة من ساحة المسجد الإبراهيمي، الدكتور محمد فكيه سهيل، إمام المسجد، وجاءت بعنوان "الاتحاد قوة"، ودعا فيها إلى ترسيخ قيم التماسك المجتمعي، ونبذ مظاهر الشقاق والتعصب، وتعزيز أواصر المحبة والوحدة بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن قوة الشعوب في اتحادها، وأن الاستقرار ثمرة الوفاق والتآزر.

وأثنى فضيلة مفتي الجمهورية، على الجهود المبذولة في أعمال التطوير، مشيدًا بما توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رعاية واهتمام بالمساجد والمزارات الدينية، مؤكدًا أن هذه الجهود تترجم عناية الدولة بهوية مصر الحضارية والدينية، وتجسّد احترامها لتراثها الروحي العريق، كما حرص فضيلته على زيارة ضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، رحمه الله تعالى ورضي عنه.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، للمحافظة ومشاركته في افتتاح المرحلة الأولى من تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي، مشيرًا إلى أن الزيارة الكريمة تُضفي على المناسبة طابعًا روحيًّا وعلميًّا مميزًا، وتُجسد عمق ارتباط المؤسسات الدينية الوطنية بالمجتمع. 

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ تفخر بانتماء فضيلة المفتي إليها، وتتشرف بكونه أحد أبنائها الأجلاء الذين رفعوا اسمها في رحاب العلم والدعوة والإفتاء، مؤكدًا أن حضوره يُعد مصدر اعتزاز لأبنائها، ودليلًا على تواصل العلماء مع جذورهم وأهلهم وبيئاتهم التي ينتمون وينتسبون إليها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم دار الإفتاء المصرية لكل جهد يُعلي من شأن بيوت الله، ويُعزز من مكانتها روحًا ومعنًى، لا سيما ما يتصل بمساجد ومزارات أولياء الله الصالحين التي تمثل جزءًا أصيلًا من الوجدان المصري والإسلامي.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة المسجد الإبراهيمي المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق مدينة دسوق سيدي إبراهيم الدسوقي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خطبة الجمعة خطبة الجمعة من ساحة المسجد الإبراهيمي

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