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مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويؤكد: الكيان الصهيوني يؤجج الطائفية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويؤكد: الكيان الصهيوني يؤجج الطائفية

أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية
أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية
إيمان طلعت

يدين أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات، العدوانَ الإسرائيليَّ الذي استهدف الأراضي السورية، في تصعيدٍ جديدٍ يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال ، ونيته المبيتة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، عبر ممارسات استفزازية متكررة، تتجاهل القوانين والمواثيق الدولية، وتدفع بالأوضاع نحو مزيد من التوتر والدمار.

ويؤكد فضيلة المفتي أن هذا الاعتداء ليس معزولًا عن سياق أوسع يسعى فيه الكيان الصهيوني إلى استثمار النزاعات الداخلية ومحاولات التأجيج الطائفي لتحقيق مصالح استعمارية مشبوهة، تقوّض وحدة الدول وتفتح الباب واسعًا أمام مشاريع التفتيت والهيمنة.

ويدعو مفتي الجمهورية أبناء الشعب السوري الشقيق، بكل مكوناته وطوائفه، إلى التحلي بالوعي والحكمة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحذر من الوقوع في مصائد الفتنة التي يسعى العدو إلى بثها بين الصفوف، لضرب النسيج الوطني من داخله، وإضعاف القدرة الجماعية على الصمود والمواجهة.

هذا ويتضرع فضيلة المفتي إلى الله العلي القدير أن يُلهم الشعب السوري الشقيق الحكمة والثبات، وأن يُنجّيهم من شرور الفتن ومكر الأعداء، وأن يحفظ وطنهم من التمزق والضياع، ويهيئ لهم أسباب الأمن والسلم، ويجعل لهم من المحنة مخرجًا، ومن الشدة فرجًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

مفتي الجمهورية العدوانَ الإسرائيليَّ الذي استهدف الأراضي السورية سوريا

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