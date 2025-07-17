قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح مع عماد متعب حاجة تانية | تصريح مثير من أحمد حسن
شكرا لك أوبا.. القادسية يعلن رسميا فسخ تعاقده مع أوباميانج
شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عادا من سوريا وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف
رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا
هبوط أرضي | غلق الأوتوستراد بالمعادي .. وتحويل حركة السيارات
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد
مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويؤكد: الكيان الصهيوني يؤجج الطائفية
الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"
رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر أقر إنشاء جائزة لأفضل بحث علمي

أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف
أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف
إيمان طلعت

أعلن أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن موافقة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر على تحويل مسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ من مسابقات محلية إلى مسابقاتٍ عالمية، بهدف توسيع نطاق المشاركة ورفع مستوى التنافس المعرفي دوليًا.

كما أعلن وكيل الأزهر، خلال كلمته اليوم باحتفالية قطاع المعاهد الأزهرية لتكريم الفائزين في مسابقات «نحلة الأزهر للتهجِّي» و«فارس المتون» و«المترجم الناشئ»، أن فضيلة الإمام الأكبر أقر إنشاء "جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي"، والتي ستنطلق في موسمها الأول مع بداية العام الدراسي 2025/2026م، مؤكدا أن هذه القرارات تُعزز مكانة الأزهر كمنارة للعلم والتفوق الثقافي على المستوى الدولي.

وينظم قطاع المعاهد الأزهرية حفلا لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقات: «نحلة الأزهر للتهجي» و«فارس المتون» و«المترجم الناشئ»، بهدف تنمية مهارات الطلاب اللغوية والعلمية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يتماشى مع أهداف الأزهر الشريف في بناء الشخصية المتكاملة المتزنة علميا وخلقيا، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتوجيه الطاقات نحو ما ينفع الفرد والوطن.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع المعاهد الأزهرية التي تشهد على تطور منظومة العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الطلاب في اللغات والعلوم، وتكريس مفاهيم الانتماء والهوية والاعتزاز بالثقافة الإسلامية، بالتوازي مع تنمية القدرات الشخصية ومهارات التواصل والتعبير والابتكار.

الضويني شيخ الأزهر مسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد: مسابقات الأزهر تصنع طالبًا واثقًا يُعبر عن نفسه ‏ويخدم دينه ووطنه‏

شيخ الأزهر

مجلس حكماء المسلمين يعزِّي العراق في ضحايا حريق بمدينة الكوت شرق البلاد

بالرد على 17 شبهة.. الأزهر يوضح الصورة الحقيقية للمرأة في الإسلام بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالرد على 17 شبهة.. الأزهر يوضح الصورة الحقيقية للمرأة في الإسلام بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد