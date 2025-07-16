قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده
الورزاء: حريصون على متابعه توافر السالع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها
إجراء عاجل من مدبولي للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات الأربعاء
مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية
سوريا.. استشهاد شخص وإصابة 28 آخرين في غارات الاحتلال على دمشق
مدبولي: دول أفريقية كثيرة حريصة على تواجد الشركات المصرية بها
قيادات الجبهة الوطنية تجتمع لبحث الترتيبات النهائية لانتخابات الشيوخ
إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتا
شيخ الأزهر لمدير الألكسو: أدعو لتصميم منهج مشترك للغة العربية والتاريخ بأوطاننا
قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد العادي لمجلسي النواب والشيوخ
الجامعة العربية: الهجمات الإسرائيلية على سوريا بلطجة لا يمكن قبولها إقليميا أو دوليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يبحث مع نائب سفير أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الديني والعلمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، دوربيك خولبيكوف، نائب سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، في زيارة رسمية تُجسّد عمق الروابط التاريخية والدينية بين مصر وأوزبكستان.

رحّب فضيلة المفتي بالضيف الأوزبكي، مؤكِّدًا على المكانة الرفيعة التي تحظى بها أوزبكستان لما تمتلكه من إرث علمي وحضاري عريق، لافتًا إلى متابعته لهذا الإرث العلمي منذ أن كان أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية، ومشددًا على أن البلاد كانت ولا تزال منارة للعلم والعلماء في آسيا.

وأوضح أن دار الإفتاء المصرية، باعتبارها من أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي، تضطلع بدور ديني ومجتمعي فاعل، إذ تعمل على نشر قيم الاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف، كما تولي أهمية كبيرة لتوثيق التعاون مع الدول الإسلامية، وعلى رأسها أوزبكستان.

وأشار فضيلته إلى جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تأسست داخل دار الإفتاء قبل أكثر من عقد، وأصبحت منصة دولية لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتصدي للتحديات الفكرية.

 كما استعرض أبرز المراكز والوحدات التابعة لها، منها مركز سلام لدراسات التطرف، الذي يُعنى بمكافحة الفكر المتطرف علميًا، والمؤشر العالمي للفتوى الذي يحلل الخطاب الإفتائي عالميًا، ووحدة "حوار" التي تقدم الدعم الفكري والنفسي عبر جلسات نقاشية.

كما تطرق فضيلته إلى مركز الإرشاد الزواجي، الذي يقدم دعمًا أسريًا للمقبلين على الزواج، ومنظومة التعليم عن بعد التي تتيح التدريب الإفتائي إلكترونيًا للطلاب حول العالم. 

ولفت إلى اهتمام الدار بتقديم الفتوى الصحيحة للمسلمين في الداخل والخارج من خلال تطبيق "فتوي برو" باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى خدمات الفتوى الإلكترونية والهاتفية والمكتوبة داخل مصر.

وفي ختام اللقاء، شدد مفتي الجمهورية على استعداد دار الإفتاء لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في أوزبكستان، مؤكدًا أن أبواب الدار مفتوحة لكل ما يخدم الإسلام ويوطد أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية.

من جانبه، أعرب نائب السفير الأوزبكي عن تقديره الكبير لمصر ومكانتها العلمية والدينية، مثنيًا على الدور الريادي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع التعاون مع الدار في مختلف المجالات الفكرية والدينية.

دار الإفتاء أوزبكستان التعاون الديني التطرف المؤشر العالمي للفتوى مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

ظاهرة نادرة..حقيقة حدوث كسوف جزئي للشمس في مصر غدا

أحمد عبد القادر

تعثر مفاوضات موهوب الأهلي مع الحزم تضع الزمالك في موضع الاتهام

كوكب الأرض

اكتشاف جسم غريب يندفع عبر النظام الشمسي ويقترب من الأرض.. ما القصة؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

فيديو

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة سحب رخصة سيارة من مواطن دون وجه حق بالعلمين

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد