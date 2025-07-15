مفتي الجمهورية يستقبل وفد خريجي الأزهر لدعم المؤسسات الإفتائية في بنجلاديش

استقبل الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا من ممثِّلي رابطة خريجي الأزهر الشريف في بنجلاديش برئاسة قاضي شمس الدين، ممثل الرابطة في دكا.

حضر اللقاء مجموعة من طلاب الأزهر البنجاليين، حيث جاء اللقاء في إطار تعزيز التواصل العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والجاليات الإسلامية في دول جنوب آسيا، ولا سيما الأزهر الشريف.

وأكَّد المفتي حرصَ دار الإفتاء المصرية على تعزيز الوعي الديني الرشيد وتقديم الدعم العلمي والشرعي لخريجي الأزهر في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى استعداد الدار الكامل للتعاون في مجالات الفتوى والتدريب وتأهيل الكوادر الإفتائية؛ بما يُسهم في دعم المنهج الوسطي الأزهري ومواجهة التيارات المتطرفة من خلال الفهم الصحيح للنصوص الشرعية.

من جانبه، أعرب قاضي شمس الدين، رئيس وفد رابطة خريجي الأزهر في بنجلاديش، عن بالغ شُكره وتقديره لمفتي الجمهورية ولدار الإفتاء المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الدَّور الرائد الذي تضطلع به الدار في خدمة الإسلام والمسلمين، ولا سيما في دعم أبناء الأزهر الشريف المنتشرين في بقاع العالم، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تمثِّل مرجعية علمية موثوقًا بها ومنارة فكرية تضيء طريق الاعتدال والوسطية، وأن جهودها في نشر الفهم الصحيح للدين وتقديم الفتوى المنضبطة كان لها بالغ الأثر في تحصين المجتمعات الإسلامية من الفِكر المتطرف والانحرافات العقدية.

وأشار إلى أن خريجي الأزهر في بنجلاديش ينظرون إلى الدار باعتزاز كبير، ويحرصون على الاستفادة من علمها وخبرتها ورسوخ قدمها في ميادين الفقه والإفتاء.

وفي سياق الاهتمام بالقضايا الشرعية التي تواجه الجاليات الإسلامية في الخارج، طلب الوفد من مفتي الجمهورية تزويدهم بنسخة من بعض الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، للاستفادة منها في دعم العمل الإفتائي وتكوين مرجعية علمية للدارسين والمفتين في بنجلاديش، وقد وجَّه فضيلة المفتي بتوفير ما يحتاجون إليه من مؤلفات علمية؛ لتكون معينًا للمتخصصين والمشتغلين بالعمل الإفتائي.

وفي ختام اللقاء سلَّم السيد حسن مسعود، رئيس أكاديمية البحوث البنجلاديشية وممثل طلاب بنجلاديش في الأزهر، دعوةً رسميةً إلى المفتي لحضور المؤتمر الأول للأكاديمية، المقرَّر انعقاده يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس، تحت عنوان: "جهود الإمام أحمد رضا خان العلمية والشرعية".