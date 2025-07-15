قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون عذر.. غياب وسام أبو علي يثير غضب الأهلي.. وهذا موقف الإدارة
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري
بيريز يرحب بعودة نجم ريال مدريد: تمنحنا دفعة للاستمرار
كان مشرقا ومنيرا.. الشيخ خالد الجندي يصف وجه النبي
صحة غزة: 93 شهيدا و278 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة
غارة إسرائيلية تستهدف وسط السويداء في سوريا
مسئولة أممية: حياة مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص الغذاء
اجتماعات مكثفة بالقاهرة بين مفاوضين من قطر إسرائيل حول أزمة غزة
سوريا تُغلق السويداء.. إعلان حظر تجول حتى إشعار آخر والقوات تتجه للمدينة
اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة
قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يستقبل وفد خريجي الأزهر لدعم المؤسسات الإفتائية في بنجلاديش

مفتي الجمهورية خلال لقاء الوفد
مفتي الجمهورية خلال لقاء الوفد
محمد شحتة

استقبل الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا من ممثِّلي رابطة خريجي الأزهر الشريف في بنجلاديش برئاسة قاضي شمس الدين، ممثل الرابطة في دكا. 

حضر اللقاء مجموعة من طلاب الأزهر البنجاليين، حيث جاء اللقاء في إطار تعزيز التواصل العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والجاليات الإسلامية في دول جنوب آسيا، ولا سيما الأزهر الشريف.

وأكَّد المفتي حرصَ دار الإفتاء المصرية على تعزيز الوعي الديني الرشيد وتقديم الدعم العلمي والشرعي لخريجي الأزهر في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى استعداد الدار الكامل للتعاون في مجالات الفتوى والتدريب وتأهيل الكوادر الإفتائية؛ بما يُسهم في دعم المنهج الوسطي الأزهري ومواجهة التيارات المتطرفة من خلال الفهم الصحيح للنصوص الشرعية.

من جانبه، أعرب قاضي شمس الدين، رئيس وفد رابطة خريجي الأزهر في بنجلاديش، عن بالغ شُكره وتقديره لمفتي الجمهورية ولدار الإفتاء المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الدَّور الرائد الذي تضطلع به الدار في خدمة الإسلام والمسلمين، ولا سيما في دعم أبناء الأزهر الشريف المنتشرين في بقاع العالم، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تمثِّل مرجعية علمية موثوقًا بها ومنارة فكرية تضيء طريق الاعتدال والوسطية، وأن جهودها في نشر الفهم الصحيح للدين وتقديم الفتوى المنضبطة كان لها بالغ الأثر في تحصين المجتمعات الإسلامية من الفِكر المتطرف والانحرافات العقدية. 

وأشار إلى أن خريجي الأزهر في بنجلاديش ينظرون إلى الدار باعتزاز كبير، ويحرصون على الاستفادة من علمها وخبرتها ورسوخ قدمها في ميادين الفقه والإفتاء.

وفي سياق الاهتمام بالقضايا الشرعية التي تواجه الجاليات الإسلامية في الخارج، طلب الوفد من مفتي الجمهورية تزويدهم بنسخة من بعض الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، للاستفادة منها في دعم العمل الإفتائي وتكوين مرجعية علمية للدارسين والمفتين في بنجلاديش، وقد وجَّه فضيلة المفتي بتوفير ما يحتاجون إليه من مؤلفات علمية؛ لتكون معينًا للمتخصصين والمشتغلين بالعمل الإفتائي.

وفي ختام اللقاء سلَّم السيد حسن مسعود، رئيس أكاديمية البحوث البنجلاديشية وممثل طلاب بنجلاديش في الأزهر، دعوةً رسميةً إلى المفتي لحضور المؤتمر الأول للأكاديمية، المقرَّر انعقاده يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس، تحت عنوان: "جهود الإمام أحمد رضا خان العلمية والشرعية".

مفتي الجمهورية دار الإفتاء الدكتور نظير عياد بنجلاديش المؤسسات الإفتائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

عروس الدلتا تتحرك بخطى ثابتة نحو منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحلة

محافظ الجيزة يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية

محافظ الجيزة يزور رئيس النيابة الإدارية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الهيئة

اللواء محمود نافع

رئيس صرف الإسكندرية يفتتح البرنامج التدريبي الصيفي ويتفقد مركز التدريب

بالصور

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

أفضل 5 سيارات كهربائية لعام 2025 يثق فيها الأمريكيون

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لدايت صحى.. عصير الأفوكادو والموز واللوز

عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..

فيديو

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد