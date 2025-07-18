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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عامل في حريق 3 مطاعم بالخصوص بالقليوبية

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

لقي عامل مصرعه متأثرا بإصابته في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.


وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل عدد من المحلات أسفل عقار سكني بجوار موقف الأتوبيس بشارع فاطمة الزهراء في دائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.


تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الإدارة بنشوب حريق بعدد من المحلات، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء حيث تم الدفع بسيارات إطفاء و2 خزان استراتيجي.


وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق بالكامل، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وجارى تنفيذ أعمال التبريد.


وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في 3 محلات أسفل عقار سكني، وامتد إلى إحدى الشقق بالطابق الثاني، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين الذي تُوفي لاحقًا متأثرا بإصابته.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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